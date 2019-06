Expósito: "Josu Ternera, el 'procès' y Navarra..."

Vídeo

Hoy es uno de esos días que, qué quieres que te diga, en los que alucino viendo los periódicos, oyendo la radio, con la tele o navegando por las webs habituales. Lo digo porque hay una serie de noticias, sencillamente, increíbles. Entre lo absurdo y lo escandaloso. Para la vergüenza o para que los periodistas nos preguntemos si hacemos bien nuestro trabajo y si enfocamos correctamente nuestras opiniones. A saber. 5 ejemplos.

1.- Casi resulta un breve, si acaso. Ayer desembarcaron en un puerto del que no se ha informado, cerca de 30 inmigrantes. Hasta ahí, casi lo normal. El tema es que esta gente contó a salvamento marítimo que en la patera viajaban 22 personas más, pero que fueron muriendo durante la travesía entre el Norte de África y Europa. A medida que iban muriendo, los supervivientes les arrojaban al mar. Uno a uno, hasta 22. ¿Te lo imaginas? ¿Te imaginas cómo se muere una persona, poco a poco, entre el frío, empapado, hambriento, enfermo, de noche en una patera? ¿Te imaginas el momento en que el traficante de personas u otro inmigrante intentan tomar el pulso al cadáver y decide tirarlo al mar? Pues casi, casi, ni un breve.

2.- A vueltas con la casi libertad de Josu Ternera. En París. Por un pelo no le tenemos de chiquitos por los Campos Elíseos. Dijeron las magistradas del Tribunal de Apelación de París que se fiaban de su palabra. Su compromiso con no escapar. Otra vez. Prueba tú a decirle al Inspector de Hacienda que se fíe de ti. Que la semana que viene pagas, que no te aplique el recargo. Prueba tu a decirle al guardia civil no me multe, agente, que en 5 minutos se me pasa la cogorza, déjeme seguir. Bueno pues resulta que la justicia francesa se fía de la palabra de un psicópata terrorista confeso. Y otra más sobre esta bestia. ¿Te imaginas que España deja libre al jefe de los asesinos de Bataclán, porque se fía de su palabra de islamista? ¿Te haces una idea de la reacción de Francia?

3.- A mi esta noticia me parece un escandalazo. Imagínate que en vez de los ERE de la Junta de Andalucía es la Gürtel del PP. Todos los fiscales anticorrupción de Sevilla, los seis, han denunciado ante el fiscal jefe a la juez de los ERE, María Núñez Bolaños por dilación, retrasos indebidos, por mirar hacia otro lado, por perder el tiempo hasta la prescripción de los casos. Ojo, que hablamos de los ERE, del caso Idea o lo de los puticlubs. Cómo tiene que ser la cosa de descarada y escandalosa, que los propios fiscales denuncian a la juez instructora.

Otra. «Cuando bajó las escaleras al salir de la escuela mi hija ya estaba llorando». Lourdes, madre de la niña presuntamente agredida por su profesora por pintar una bandera española en un álbum escolar, cuenta conmocionada una escena de la que su hija todavía no se ha recuperado. La pequeña, de diez años de edad, no ha vuelto a colegio Dont de l’Alba de Terrassa (Barcelona) desde que el pasado lunes una docente la zarandeara por dibujar una bandera de España, por supuesto. Según relata a ABC, la menor se encuentra bien físicamente a pesar de la caída y el golpe que sufrió en manos de la profesora; sin embargo, su «shock» a nivel emocional sigue: «no quiere ir y ver a la profesora para nada».

Lourdes asegura que los problemas con la profesora que le gritó por escribir «¡Viva España!» en su álbum de fin de curso vienen de lejos. «Es independentista ‘a tope’. Han llegado a la locura. Esto de la política se le ha subido demasiado a la cabeza», lamenta después de revelar que esta misma docente ya había exaltado la causa secesionista en clase e incluso había pedido a sus alumnos que promovieran el voto soberanista entre sus padres. «También llevaba un lazo amarillo puesto mientras daba clase»

Pero mira esta otra, leo en El Mundo: el Gobierno de Baleares gasta fondos Erasmus para que sus alumnos estudien fuera, claro. Pero ¿sabes dónde? En los países catalanes. Te lo juro. De Palma de Mallorca a Barcelona. Beca Erasmus.

Y termino con el lío este de Navarra. Y una consideración. El PSOE pacta con el PNV todo en el País Vasco. Ayuntamientos diputaciones, parlamento navarro con Bildu/Batasuna, con Esquerra Republicana, con la CUP, con los catalanistas en Baleares... y resulta que el gran escándalo es Vox. Con Otegi, con los perro flautas de la CUP. Por no hablar de Echenique, Monedero y la compañía bolivariana. Todos progresistas y reformistas. Y aún la peste la trae consigo Vox.

Preguntas retóricas. ¿No nos estaremos pasando de complejos? ¿No les estaremos haciendo el caldo gordo a tanto antisistema inconstitucional? A todo lo anterior, por supuesto que sí. Y otra más: ¿no tendremos dentro de las instituciones, con cargos y mando en plaza a quienes quieren cargarse todo? A esto último, también.