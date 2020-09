Expósito: "Iglesias no es la persona a la que contar materias sensibles, bien por bocazas, o por chavista"

Audio

El presidente del Gobierno reconoció en TVE que no le dijo ni "mu" a Pablo Iglesias sobre la fusión de CaixaBank y Bankia porque es un tema "muy sensible". Recuerda, en TVE. Hoy le ha contraprogramado Pablo Iglesias en la Ser... (por eso de las entrevistas en territorio hostil). Cada vez que Sánchez le suelta un mandoble, el líder del Supremo responde con una entrevista. Así de descarada es la estrategia y así de cutre.

Más allá de las puñaladas traperas. Más allá de las mentiras de uno y el cinismo del otro... se certifica que no se soportan. No hace falta ser un genio para deducir que Pedro no se fía nada de Pablo... y que Pablo no se fía nada de Pedro. ¡Menuda cohesión! ¡Vaya dos patas para un banco!

Dijo el presidente que no le dijo nada de la megafusión bancaria porque el tema era muy sensible. Osea... que Pablo no es la persona a la que contar materias sensibles, bien porque es un bocazas o por chavista".

Así que, puestos a plantear cosas sensibles de las que no debería enterarse este señor.. ¿Se puede saber qué pinta Pablo Iglesias, nada menos que vicepresidente del Gobierno, sentado en la Comisión del Centro Nacional de Inteligencia?

¿Un oficial del CNI y no te digo su responsable máximo, se fía de Pablo Iglesias para pasarle un informe confidencial cuando ni siquiera se fía de él el presidente que le nombró?

Ponte en el lugar de un agente desplegado en un teatro de operación...en Irán o en Venezuela...¿Este agente firma un documento que sabe que va a llegar a las manos de Pablo Iglesias o de Irene Montero o de Echenique y a Monedero?

Sentémonos en el Consejo de Ministros aunque sea un minuto...ya ha quedado evidente que Carmen Calvo no se fía de él y que Nadia Calviño no se fía ni de él, ni de Alberto Garzón, ni de Yolanda Díaz..Pero..¿Se fía Margarita Robles para informarle de operaciones militerales en suelo de Hizbulá en el Líbano, en el Báltico o en territorio nacional? ¿Y sobre posibles relevos de nombres propios en la Policía Nacional o en la Guardia Civil? ¿Se fía Marlaska de la información que le pasa a Pablo Iglesias?

¿Se fía Iván Redondo de los papeles que se filtran a Pablo desde la dirección de seguridad nacional?... Yo, desde luego...no me fiaría un pelo.

Y ya puestos, además de la economía, del CNI, de la seguridad del Estado...¿Pedro se fía de Pablo para las instrucciones de la Fiscalía o la Abogacía del Estado?

Y en Asuntos Exteriores....¿Te imaginas que se filtran los relevos de embajadores en Venezuela, Nicaragua o Irán? ¿Cuanto tardarán los ayatolás o Maduro en saber antes que nadie quién es el nuevo Embajador de España?

Esto es un disparate...cada día que pasa el surrealismo de la Moncloa nos estala con un nuevo episodio... y no passssa nada. Y se mantienen ahí, y se mantendrán otros 40 meses para seguir en el machito, pisando moqueta y en el casoplón. ¿Tú le contarías al vicepresidente del Gobierno para que lo suelte en sus fiestuquis de Galapagar...tú le contarías cualquier cosa sobre la jefatura del Estado?

Ni Pedro Sánchez, ni Nadia Calviño ni nadie mínimamente sensato se fía un pelo de Pablo Iglesias porque cualquier secreto "muy sensible" lo puede reventar y lo reventaría aquí y allí...en clave interna y se lo chivaría a los malos sin complejo alguno.

¿Se da cuenta Pedro Sánchez de con quien ha pactado? Seguro que sí...su persona sabe perfectamente a quien ha sentado a su lado en el Consejo de Ministros. Y termino como empecé... si ni siquiera le puedes contar que está en marcha una operación empresarial porque es materia muy sensible...¿Qué coño pinta Pablo Iglesias en la comisión del Centro Nacional de Inteligencia? ¿Acaso la seguridad nacional no es materia sensible...con la que está cayendo?

Eso se llama meter a la zorra (con perdón) en el gallinero. El problema es que les da lo mismo.