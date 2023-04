Expósito: "La 'herencia universal' de Yolanda Díaz se pagará, cómo no, con impuestos a grandes patrimonios"

Audio

Terminamos semana. De aquí a dentro de un mes elecciones autonómicas y municipales. El 28 mayo. Dentro de un mes a estas horas estaremos dale que te pego a las encuestas israelitas a pie de urna. Habremos empezado a valorar que si este Ayuntamiento o aquel otro, que si Sánchez se encierra en Ferraz con su núcleo duro...



Dentro de un mes (iba a decir que todos calvos), dentro de un mes saldremos de dudas de cara a las elecciones generales de finales de año.



Tema de la semana (y lo que te rondaré): la Vivienda. Se ha abierto la subasta de conejos en la chistera, de brindis al sol y trolas. Y todo ello presentado, protagonizado y vaticinando el futuro con Bildu y Esquerra.



Al lio...



Te cuento la última ocurrencia de Yolanda Díaz. Esta vez con su plataforma Sumar. En las últimas horas ha presentado las bases de su proyecto político. No es su programa electoral, sino una serie de ideas e iniciativas. Pues verás, entre esas “”””grandes”””” ideas destaca una por encima de todas: se plantea la posibilidad de crear una llamada “herencia universal”. Se trata de una cantidad económica que se entregaría a los jóvenes cuando cumplan los 18 años. Y no cualquier cantidad, sino 20 mil euros a cada joven, para que se lo gasten en vivienda o lo que sea.



¿Y cómo se paga? Pues cómo no, financiado por impuestos a grandes patrimonios o rentas. Es la nueva idea de Yolanda Díaz con su plataforma Sumar.



Y esta va de lista. De futura líderesa. Aquí Super Yol divina de la muerte quiere ser presidenta del gobierno y suceder a Pedro Sánchez. Y promete una paga al cumplir 18 años, porque sí, con cargo a los ricos. Y sigue siendo vicepresidenta del Gobierno.



Lo del PNV también tiene su análisis. Lo mismo le aprueba los Presupuestos a Mariano Rajoy que le traiciona 48 horas después y apoya a Sánchez.



Bueno pues ahora, el mismo PNV, lo mismo gobierna con los socialistas vascos que vota NO a la Ley de Vivienda.



¿Y sabes qué? A mi me da que Ortuzar, Urkullu y Aitor Esteban leen las encuestas mejor que nadie en España... Sí, sí... en ES PA ÑA... de ahí que empiecen a manejar el timón para reposicionarse. Sánchez está en caída libre (o no) y por si las moscas... toca parecer buena gente.



Enfrente: Esquerra y Bildu. Tanto monta, monta tanto Rufián como Mertxe Aizpurúa o Junqueras como Arnaldo Otegui. Lo mismo te anuncian un referéndum para 2024 que te presentan la Ley de Vivienda. Igual te votan NO a la reforma del Solo sí es sí, que te apoyan los presupuestos.



Todo vale para preparar la bomba. ¿Te imaginas a Otegi de lehendakari con el apoyo del PSOE y Podemos? Como alguien me recordó ayer en el AVE, "cosas haréis que nos helarán la sangre".



Otegui lehendakari. Quédate con la copla a poco que les den los números.



En clave económica: la Inflación. La inflación ha vuelto a despuntar en abril al pasar del 3,3% de marzo al 4,1% según el Instituto Nacional de Estadística.



Y me viene a la cabeza aquel instante memorable de Nadia Calviño hace dos o tres meses. Inolvidable. Sin comentarios.



Por lo demás, la huelga de Justicia se multiplica, los funcionarios, jueces y fiscales, abogados de oficio, y la ministra vestida de faralaes. Sin duda, la foto de la semana.



Por no hablar de los ajustes inexorables que nos van a clavar vía impuestos... de la cortina de humo de Doñana...





¡AH! Y MI POSDATA: ¿Sabes qué pienso y siento en semanas como estas?



Que qué valiente y chulito se planta Su Sanchidad ante Moreno Bonilla y cómo se baja del Falcon ante Pere Aragonés. Cómo se viene arriba Pedro Sánchez con cumplir la ley de Vivienda y, a la vez, se la envaina (con perdón) con los presos asesinos de ETA.



Ya podrá. ¡Qué chulito! ¡Qué complejos!