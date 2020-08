Expósito: "Harto de un sistema público y político incomprensible, ineficaz, sobrecargado, y encima carísimo"

Audio

Yo estoy harto de dar malas noticias, y lo que te rondaré. Estoy harto de hablar de muertos, contagiados. Harto de este gobierno imposible, de marketing y chavistas. Harto de quiebras, ERTES, ERES, destinos, deuda, déficit, paro. Por eso sale Illa con la posibilidad que la vacuna esté disponible para final de año, y nos tiramos como locos. Estamos hartos. Yo le dar malas noticias, y tú de escucharlas. Yo, como seguramente tú, y usted, estamos hasta el gorro de la falta de ejemplaridad pública, de la caradura. De que el ejemplo lo den los currantes, los autónomos, los empresarios y los parados. Harto del descontrol administrativo y competencial, de un sistema público y político incomprensible, ineficaz, sobrecargado y encima carísimo.

Ya se que no todos los funcionarios son iguales. Y que cobran de lo publico también, el médico, el guardia civil, la investigadora, la profesora, faltaría más, y poco que cobran. Lo que ocurre es que de la teta pública también cobran miles y miles de asesores colocados a dedo en Presidencia del Gobierno, ministerios, y empresas públicas, Parlamento, parlamentos autonómicos, diputaciones, cabildos, ayuntamientos, consejos, Delegaciones Provinciales, defensores del pueblo. ¿Seguimos?

Nuestra corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez, informa del acuerdo entre conservadores y socialistas para reducir el inmenso tamaño del Bundestag, el Parlamento alemán, un viejo debate que en estos tiempos. Qué quieres que te diga, yo creo que se agradece. ¿No sería un buen gesto, al menos un gestito, a cometer cierta racionalización de nuestro gigantesco disparate? Miles de pymes cerrando y sin visos de realidad, millones de trabajadores en ERTE y otros tantos en un ERE, o a la cola del paro, autónomos pagando y pagando impuestos como bestias, el PIB cayendo casi al 20% mientras en nuestro entorno cae a la mitad. Y eso si, nuestros servidores públicos ni un gesto, ni un gestito.

Recurro a una información que leí en Vozpópuli hace dos días. Asesores del Gobierno de España, más de mil. El millar largo de asesores de actual gobierno supone este año un coste superior a 55.000.000 de euros, una cifra inédita en los Presupuestos del Estado. Llama la atención también que contraten este tipo de personal ministerios con las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas, como Educación, medio millón de euros, o Sanidad, 200.000 euros.

El coste de altos cargos, muchos de ellos también nombrados a dedo y ajenos a las administraciones públicas, afecta incluso a los directores generales, pese a que existe una ley que impide. Para los gastos sociales de los ministerios: formación, economatos, comedores, transporte, cursos, seguros, seminarios, ocio, viajes, bienestar, salud, belleza, guarderías, escuelas infantiles, o estudios universitarios, los presupuestos estiman más de 250.000.000 de euros. Mientras que el sector privado prácticamente desaparecen de los convenios.

En total, a nóminas: 23.000.000.000 de euros, excluyendo a empresas y otros organismos, que también. Ya sé que cómo se dice en el argot yupi esos millones que se podían ahorrar son cacahuetes comparados con la economía española. Lo que ocurre es que no hay derecho a que un médico de atención primaria, un guardia civil, o un maestro, cobren lo que cobran y se la jueguen literalmente a cada minuto. No hay derecho que a la vez, una lejión de asesores a dedo, partidarios y militantes no hagan ni siquiera el gesto.

Y luego se sorprenden que la desafección de la gente hacia la política, del hartazgo y del rechazo. No quiero caer en la demagogia, pero mil asesores solo para el gobierno, para este gobierno... multiplicalos después por reinos de taifas, y señores feudales. Y tú en el ERTE, en el paro, cobrando el subsidio -si tienes suerte- y eso sí, acojonado sobre tu futuro.

Mi posdata: dos datos más. El gobierno de Macron anuncia 10.000.000.000 de euros de reducción en impuestos a las empresas. Y otro, nunca un gobierno de España tuvo tantos ministros y vicepresidentes como ahora. 22 miembros en el Consejo de Ministros. El gobierno más amplio de toda la Unión Europea, y todo sin un solo gesto, sin el menor ejemplo.