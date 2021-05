Expósito: "Hace 40 años, ETA cometió uno de los atentados más brutales de su repugnante historia"

Audio

Enseguida te cuento lo penúltimo del politiqueo patrio (cada vez más insoportable), lo del fin del estado de alarma (cada vez más incomprensible) y los últimos datos de la pandemia y las vacunas. Pero ahora déjame unos minutos para recordar, admirar y honrar a quien más se lo merece.

Hace 40 años la banda terrorista ETA cometió uno de los atentados más brutales de su repugnante historia. Hace exactamente hoy 40 años, Henry Parot mató a Guardias Reales en el centro de Madrid. El objetivo era matar al teniente general Valenzuela, jefe del cuarto militar del Rey en aquel 1981. Parot, hoy premiado por Marlaska y ya cerquita de su casa, iba de paquete en una moto y colocó una bomba con imanes en el techo de coche oficial del Teniente General cuando circulaba por la calle conde de Peñalver de Madrid

A los pocos metros de poner la bomba en el techo, explotó. El jefe del cuarto militar del Rey resultó gravemente herido. Y murieron en el acto el Teniente coronel Guillermo Tevar, el escolta Antonio Noguera y el conductor: el suboficial Manuel Rodríguez Taboada.

Es la voz de Nuria, hija de Manuel Rodríguez Taboada que, 40 años después, firma y publica en ABC una carta dirigida a su padre. Una carta que dice así...

El coche quedó destrozado. La bomba iba dentro de una bolsa de supermercado con imanes y con una cámara hueca para multiplicar los efectos de la onda expansiva en el interior de Dodge oficial. Junto a los tres cuerpos y al teniente general, casi agonizando, resultaron heridas más de 20 personas que circulaban por ese centro de Madrid en aquel instante.

El jefe de ETA, Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, alias Txiquierdi, ordenó la matanza. Los terroristas huyeron y abandonaron la moto a varios kilómetros, cerca de la avenida de la Reina Victoria.

Henry Parot fue detenido años después con un monstruoso historial de asesinatos a sus espaldas. Le condenaron a cientos de años de cárcel entre ellos, por el asesinato de estos tres guardias reales. Hoy, 40 años después de aquel atentado, Parot disfruta cerquita de casa de sus últimos días en la cárcel gracias a que hace un mes, el Gobierno le premió con un acercamiento hasta la prisión de León.

Hoy, Nuria, escribe una carta a su padre, el suboficial de la Guardia Real, Manuel Rodríguez Taboada que quedó allí, reventado al volante en el centro de Madrid.

No hay palabras. Al menos yo no las tengo. Como no tengo el valor ni la fuerza de esa familia. De esos cientos de familias con miles de víctimas que años después siguen recordando y hablando con sus padres, hijos, madres o hermanos asesinados. ¿Y sabes qué? Paso de recordar a Marlaska haciendo campaña en las elecciones de Madrid. Paso de calificar otra vez los premios a esos asesinos. Paso de recordar los homenajes etarras o que Batasuna apoyó a Sánchez o aprueba los Presupuestos.

Hoy, 40 años después, tan sólo cabe leer y releer y escuchar la casta de Nuria a su padre, guardia real asesinado por ETA.