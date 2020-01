Expósito: "El feo de Pedro Sánchez no es a Guaidó, que también, sino a los venezolanos"

Audio

El drama de magnitudes bíblicas que se vive y se muere en Venezuela está provocando una paradoja entre los periodistas y con los políticos. Una situacion habitual en los medios y en los cenáculos de la política. Y es que olvidamos la hecatombe humana y nos quedamos en la supuesta geoestrategia.

Mantengo, porque lo he vivido allí mismo, que no tenemos derecho a olvidarnos del desastre incalculable que se está viviendo en Venezuela… Y menos aún, si relacionamos aquello con esto. Si miramos los antecedentes del régimen chavista y sus relaciones con Podemos. Se siente… pero es lo que hay. La vida es así, no la he inventado yo.

1.- La gente frente a la política y la geoestrategia. Anoche mismo, aquí en La Linterna, se lo pregunté a Monseñor Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal, que acaba de regresar de esa inexpugnable selva amazónica que separa el sur minero de Venezuela con Brasil. ¿Nos estamos olvidando de la gente?

Coincidimos en que sí. En que la catástrofe humana es de tal magnitud que merecería estar toooodos los días en los informativos, en la radio, en el palel y en las pantallas… pero para nuestra vergüenza… les ignoramos.

2.- Datos del informe Bachelet, que también ayer me citó en este mismo micrófono, el presidente Juan Guaidó: cerca de 4 millones de personas sufren desnutrición, en especial niños y mujeres embarazadas. Más de 1.500 personas murieron debido a la falta de insumos en hospitales. Se cuentan, oficialmente, más de 15.000 detenidos por motivos políticos entre enero de 2014 y mayo de 2019. Se calculan… 18.000 muertes violentas en 2019, muchas de ellas ejecuciones extrajudiciales.

3.- Zapatero y Maduro. El ex presidente del Gobierno de España: "La realidad que se nos ha presentado de Venezuela no es esa realidad que es allí, estoy cansado de decirlo y explicarlo. Cuando se instala una idea hay muchos intereses en que se instale una idea y aquí se está dando". Me ahorro los descalificativos. Y las dudas de por qué Zapatero dice y hace estro. Sencillamente me parece… inaudito.

Yo he visto allí mismo a chicas abortando… niñas que se me ofrecían para prostituirse solo para comprar jabón. Ancianas muertas de hambre que robaban comida para sus hijos; hombres como castillos llorando de impotencia; soldados venezolanos pidiendo comida en la frontera… he visto cómo voluntarias venezolanas racionaban el papel higiénico a sus compatriotas para que ellas... Ese día, se pudieran limpiarse sus partes con un papel limpio.

Lo de Zapatero es una infamia.

4.- La hecatombre de Venezuela es única en la historia reciente del mundo. Reúne lo peor de la violencia de una guerra como en Siria; el saqueo de materias primas como en el Congo, la dictadura comunista bolivariana de Chávez y Diosdado Cabello; la corrupción sistémica, la miseria más inimaginable…. Todo ello mezclado y a la vez.

5.- El éxodo... En torno a cinco millones de personas han abandonado el país y se prevé que lleguen a los 6.5 millones los venezolanos que hayan huído al final de 2020.

6.- Intervenciones imposibles. Que nadie se engañe. Una intervencion militar de Colombia, Estados Unidos, España o Brasil es inimaginable. Hay dos millones de civiles armados hasta los dientes. Aquello es un ejército popular armado por el chavismo. ¿Qué democracia americana o europea se enfrentaría a su opinión pública con cientos de soldados muertos por intervenir en Venezuela?

7.- La influencia de Podemos no es nueva. Pablo Iglesias es el vicepresidente del Gobierno, pero hace un año, Borrell, ministro de Exteriores, le dijo a un importantísimo venezolano que visitó España... Le dijo que por sus socios en el Parlamento. El papel de España es muy limitado. Imagínate ahora.

8.- Me lo dijo aquí también Felipe González. El futuro de Venezuela es inexorable. El regimen chavista caerá. El problema es cuándo y cuántas vidas habrá costado.

9.- Porque hablamos de generaciones perdidas. Niños que desde hace años no se alimentan. Bebés que nacen desnutridos desde la tripa de su madre; jóvenes cuyo cerebro no se desarrollará jamás.

10.- Y Pedro Sánchez no recibe a Guaidó. Lo recibe Boris Johnson en Londres; el presidente de Colombia, Iván Duque, Macron en París… y nuesro presidente del Gobierno no se digna para no ofender a su socio. Sin darse cuenta de que a quien ofende es a esas niñas venezolanas que se prostituyen por dos dólares, a esos bebés abortados por la miseria y a esos caminantes que descalzos, cruzan Hispanoamérica andando.

El feo de Pedro Sánchez no es hacia Guaidó, que también. Es hacia los venezolanos. Es para nuestra hermanas en Venezuela. Yo sí que lo he visto. Zapatero solo ha pisado el palacio de Maduro.