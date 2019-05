Expósito: "La decisión sobre el futuro de Navarra: Pedro Sánchez"

Audio

Era de prever. En un país tan complicado como este, con Gobierno Central, con comunidades autónomas cada una de su padre y de su madre, con ayuntamientos, diputaciones, cabildos, con nuestros partidos políticos, con nuestros políticos. ¿Qué quieres que te diga? Demasiado bien que nos va. Se confirma que las naciones, las empresas y la vida siguen a pesar de la política. Se confirma, como esta mañana le escuché a Santiago González con Herrera, que cada vez que un político ve que puede solucionar un problema, el político crea un problema. ¿Qué pasa? Pues que hemos votado esto.

Por orden de importancia, líos en Navarra, Madrid (comunidad y capital), Barcelona, Aragón, Zaragoza, Castilla y León o Murcia por no hablar de otras capitales y ayuntamientos. Así que tercera confirmación del día: tenemos lo que nos merecemos. Este caos es lo que hemos votado. Vamos a lo fundamental. En Navarra y en Pamplona nos jugamos mucho más que en Madrid o en Barcelona. Por razones históricas, por simbolismo y por lo que significa Navarra en el conjunto de contrapesos en esta España nuestra de las autonomías.

Alguien me dijo hace un par de años: "si perdemos Navarra, España se va a tomar por la garete". Bueno, no me lo dijo así, pero casi. El tema es que estamos a punto de perder Navarra y de irnos a tomar por el garete. Tú me entiendes. Por un lado el PNV y la mentira histórica de Euskal Herria. Una patraña más del nacionalismo, del nacionalismo vasco en este caso. Porque si un territorio debiera anexionarse a otro, este sería el País Vasco a Navarra y no al revés. Es cuestión de abrir un libro de historia y no abrir sólo las memorias de Sabino Arana.

En este sentido, el PNV ha llevado a cabo en los últimos años un proceso muy inteligente de anexión por la fuerza de los hechos. Mejor dicho, por la fuerza de los colegios y el euskera. Ya se recogieron las nueces, tocaba intercambiar cromos con Batasuna, poner al frente a Uxue Barkos, y esperar. Pero por una vez, y sin que sirva de precedente, UPN, Ciudadanos y el PP se unieron y han ganado con creces pero no con mayoría absoluta, por lo que toca retratarse a los socialistas navarros que, como casi siempre, le dan a la carne y al pescado. O el PSOE navarro permite a la coalición de centro derecha española que gobierne Navarra o los socialistas tendrán que gobernar junto al PNV --que en Navarra se llaman Geroa Bai-- y de un modo u otro, con Batasuna. Y no hay más tu tía.

Dicho de otro modo, o Navarra rectifica los últimos tiempos y sigue siendo parte fundamental de España y de la historia de España o Navarra sigue en la deriva de anexionarse al País Vasco. Por la fuerza de los hechos (las nueces y el euskera) o por la transitoria cuarta de la Constitución. Conclusión: ¿qué va a hacer Pedro Sánchez? Pues sabiendo que tiene para él solito el Palacio de la Moncloa durante cuatro años y estando el PNV ahí, al acecho, como dice Inés Arrimadas, pues preparémonos.

Sin olvidarnos que los socialistas vascos ya apoyan al PNV en el gobierno vasco. ¿Te acuerdas de la famosa foto en El Correo, la cena de navidad entre Ortúzar, la lideresa socialista vasca y Otegui? Pues eso. ¿A que ahora estás mucho más tranquilo con qué puede pasar en Navarra y, por lo tanto, en España?