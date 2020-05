Expósito: “Surgió de entre las tinieblas el casi ministro para pócimas y encuestas, José Félix Tezanos”

Audio

El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, repasa cuáles han sido las declaraciones de los miembros del Gobierno más polémicas de los últimos siete días.

La semana que concluye, fase arriba o fase abajo demuestra que el invento este del Consejo o consejillo de ministros y ministras es el mismísimo – completa tú la fase - de la Bernarda.

La idea no es mía. Leo a Miquel Jiménez en 'Voz Populi': "No me dirán que no, aunque no sepamos quién fue aquella Bernarda de la que emana la frase. Hay versiones para todos los gustos: que si fue una santera que curaba a personas en la Granada del siglo XVI, que si curaba animales y vivió en Ciudad Real, que sí, vinculada con San Isidro Labrador, tras su muerte y exhumación, solo le quedó incorrupto el susodicho, e incluso hay quien la reclama morisca e hija del rey Aben Humeya, lo que ya es reclamar." De lo mejor que he leído últimamente.

Expósito, sobre los miembros del Gobierno

Kiko Huesca

Resumen de la semana que confirma el de la Bernarda.

El pasado fin de semana, Pedro Sánchez aplicó una nueva fórmula de escape en una rueda de prensa. Ni el mago Houdini. Con un par, no respondió al colega de ‘El Español sobre el rescate porque SU PERSONA no lo preguntaría así.

Luego vino el Consejo de Ministros que aprobó un mes más de estado de alarma. Peeeero hete aquí que Esquerra y el PNV se enfadaron. Entonces los ministros se enteraron, ya en casa, de que no. Eran 15 días. María Jesús Montero, sin inmutarse.

Poco después apareció Pablo Iglesias amenazando cual matón sindicalista argentino con los escraches en casa de Díaz Ayuso o Espinosa de los Monteros.

Y en estas que surgió de entre las tinieblas el casi ministro para pócimas y encuestas,José Felix Tezanos, ni Voldemor.

Pero la coña y el tal de la Bernarda no queda aquí. Momento estrella de la semana. Lección de geografía con Carmen Calvo. El otro día leyendo, Pekín, Teherán, Madrid, Nueva York. Se le olvidó lo de Portugal al oeste que dijo la otra vicepresidenta.

La guinda el tema de la contra reforma laboral con Calviño y Pablo Iglesias como protagonistas. Y nos queda para este fin de el lacito en salva sea la parte de la Bernarda. ¿Sánchez con quien va con la vice Nadia Calviño o con el líder ¡Oh amado! líder chavista?

Me temo lo peor.