Las "7 mentiras en 45 segundos" de Carmen Calvo que indignan al PP

La noticia del acuerdo alcanzado por el Gobierno y EH Bildu estallaba dentro del ámbito político nacional. Este pacto firmado para poder conseguir los apoyos necesarios para prorrogar el estado de alarma y que se centra básicamente en "la derogación íntegra de la reforma laboral" iniciada por el Partido Popular durante las legislaturas de Mariano Rajoy.

La polémica se desataba por los últimos 'socios' elegidos por Pedro Sánchez para poder conseguir llevar a cabo sus políticas. Tras las críticas de gran parte de sector político, varios han sido los miembros del PSOE que han recorrido los principales programas de televisión para justificar el pacto acaecido en las últimas horas.

Es el caso de Adriana Lastra, la portavoz del partido en Congreso y firmante por el PSOE del documento que certifica el pacto entre socialistas, Unidas Podemos y EH Bildu, que ha pasado por 'Al rojo vivo' para afirmar que "no han firmado nada diferente a lo que se firmó con Unidas Podemos en el acuerdo de Gobierno".

��Lastra: "La reconstrucción pasa por eliminar las limitaciones contra los derechos de los trabajadores". #coronavirusARV ▶ https://t.co/hkC8w9mY8Rpic.twitter.com/Tl5KdTuERb — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) May 21, 2020

La hemeroteca castiga a Carmen Calvo

Sin embargo, estos pactos con EH Bildu han hecho que muchos rebusquen entre la hemeroteca para encontrar que decían los políticos del PSOE hace solo un año sobre la formación de Arnaldo Otegi.

En concreto, el Partipo Popular ha rescatado un vídeo de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, durante una entrevista en 'Espejo Público'. El vídeo se remonta al 27 de mayo de 2019 cuando se estaban echando cuentas para formar Gobierno tras los resultados de las elecciones generales del mes anterior.

Calvo era entrevistada por Susanna Griso quien le ponía sobre la mesa la opción de pactar con EH Bildu. En aquel momento, la actual vicepresidenta se mostraba muy contraria a pactar con la formación proetarra tal y como dejó reflejado en sus redes sociales más tarde: "No vamos a apoyar a Bildu. Para nosotros eso son líneas rojas y los socialistas, con nuestros defectos y virtudes, somos muy de fiar. Todo el mundo sabe a qué se puede atener con nosotros, cuales son nuestros principios y las líneas que no pasamos", escribía en aquella ocasión.

No vamos a apoyar a Bildu. Para nosotros eso son líneas rojas y los socialistas, con nuestros defectos y virtudes, somos muy de fiar.



Todo el mundo sabe a qué se puede atener con nosotros, cuales son nuestros principios y las líneas que no pasamos. #PactosClavESPpic.twitter.com/grceEO1Kyl — Carmen Calvo (@carmencalvo_) May 27, 2019

Tras los hechos de las últimas horas y los pactos alcanzados entre las formaciones de Sánchez, Iglesias y Otegi, el Partido Popular no ha dudado en rescatar el fragmento de la entrevista de Carmen Calvo en 'Espejo Público'. Bajo el título de "7 mentiras en 45 segundos" el partido dirigido por Pablo Casado ha enumerado las mentiras vertidas por la actual vicepresidenta hace un año y que ahora vuelven a ver la luz: "No vamos a apoyar a BILDU FALSO -Son líneas rojas FALSO -Somos gente muy de fiar FALSO -Todos saben a qué atenerse con nosotros FALSO -No vamos con BILDU FALSO -Haremos cosas coherentes FALSO -Nos obliga la lógica FALSO".

-No vamos a apoyar a BILDU

FALSO❌

-Son líneas rojas

FALSO❌

-Somos gente muy de fiar

FALSO❌

-Todos saben a qué atenerse con nosotros

FALSO❌

-No vamos con BILDU

FALSO❌

-Haremos cosas coherentes

FALSO❌

-Nos obliga la lógica

FALSO❌



7 mentiras en 45 segundos#SánchezMentirosopic.twitter.com/pR8mO21WQv — Partido Popular (@populares) May 21, 2020

