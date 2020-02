Expósito: "Me avergüenza que este Gobierno y sus palmeros hagan la pelota al régimen chavista"

Vídeo

El presentador de 'La Linterna', Ángel Expósito, comenta las declaraciones de Carmen Calvo en la sede del PSOE ubicada en la calle Ferraz y el teletipo publicado por la Agencia EFE de un corresponsal sobre Venezuela.

Hace dos días, menos de 24 horas, que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo dijo, durante un acto en la calle Ferraz donde se sitúa la sede del PSOE, algo así como “la derecha se ocupa con asuntos que no importan a nadie, pongamos Venezuela”, ataja se ríen los asistentes.

Prácticamente a la vez teletipo de la Agencia EFE, lo firma un corresponsal de EFE en Brasil, fechado en Pacaraima, situado en el norte de Brasil, en concreto en el estado de Boa Vista a diez kilómetros de distancia del único paso asfaltado entre los países de Venezuela y Brasil. El titular era 'Venezolanos disputan restos de comida con buitres en un basurero en Brasil'. Cuenta la escena de cómo un grupo de chavales, hay hasta niños, acampan, malviven en poblados chabolistas, cerca de Pacaraima y dos veces al día, cuando el camión de la basura llega al vertedero aparecen los buitres y los perros abandonados a comer basura, comida podrida. Bueno, pues entre los buitres aparecen los jóvenes venezolanos que han huido del régimen y se disputan la basura.

Dice, Carmen Calvo "asuntos que no nos importan, pongamos Venezuela", a mi no es que no me importen es que me repugna, pero más que repugnarme imaginar a esos chicos comiendo basura, lo que me avergüenza es que este Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, y sus palmeros se rían todavía de la ignominia y hagan la pelota al régimen chavista.