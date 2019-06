Expósito: "Ánimo, en España hay elecciones siempre"

Audio

Mañana, en teoría, se constituyen los ayuntamientos de toda España. Sí, se siente, lo de mañana es en toda España man que les pese a unos cuantos. Digamos que el carajal es importante. Por no decir hasta ridículo. En unos sitios son el PP con Ciudadanos; en otros Ciudadanos con el PP que se lo reparten a cachitos. Los hay entre el PP y el PSOE como en Canarias; el PSOE con Ciudadanos (como en Castilla-La Mancha) o el PSOE solo

Puede que Coalición Canaria con el PP; también el PNV con los socialistas; quizás los socialistas con Esquerra Republicana; Valls de Ciudadanos con Ada Colau; los de Podemos con los socialistas; los regionalistas de Cantabria con el PSOE; los de Asturias también, como los de Aragón, Vox con PP y Ciudadanos o casi; y hasta los socialistas con Bildu. Creo que no se me queda ninguno. ¿Cómo se consigue esto? Pues muy sencillo, gracias a una panoplia divertidísima de partidos políticos, fiel reflejo de la realidad española. Escucha la lista de partidos actuales o más o menos recientes con representación parlamentaria, municipal, regional, insular, provincial, o con influencia directa en las distintas gobernabilidades de España. Mi colega Álvaro García se partía la caja mientras buscaba nombres. A los ya tradicionales PSOE o PP, Ciudadanos o Vox, se suman en Canarias, donde la cosa está divertida de cara al gobierno autonómico, los cabildos y los ayuntamientos.

Agrupación socialista Gomera, Partido Nacionalista Canario, Coalición Canarias, Nueva Canarias y Asamblea Conejera, Unidas se Puede, Avante... Los de Pablo Iglesias y sus circunstancias. Toma nota y flipa: Podemos, Unidos Podemos, Unidas Podemos, Podem, Unides Podem, Unidas Podemos, Cambiar Europa, En Comú Podem, Barcelona en Comú, Zaragoza en Comú, En Marea, Más Madrid, Ahora Madrid, Madrid en Pie, Es el Momento, Compromís, Esquerda Unida, Izquierda Unida ¿te acuerdas?, Anova, Equo, los Anticapis, Més per Mallorca, Més Actúa y Adelante Andalucía.

En el País Vasco, esta lista es fantástica. Hoy y en la época reciente, toma nota: EH Bildu, Sortu, Batasuna, Socialista Abertzaleak, Auto Deter Minaziorako Bilgunea, Herritarren Zerrenda, Euskal Herritarrok, Aukera Guztiak, Acción Nacionalista Vasca, Amaiur, PNV, Eusko Alakartasuna, Aralar… O en Navarra: Navarra Suma con UPN, Ciudadanos y PP, Nafarroa Bai y Geroa Bai (que a su vez es el PNV con unos cuántos más).

Por ahí sueltos andan el BNG, UPyD, el Partiu Asturianista, Partido Regionalista Cántabro, Recortes Cero y el Pacma o Unitat per les Illes. En Cataluña, Junts per Cat, Junts PeR Sí, Convergencia i Unió, Pdecat, Convergencia Democrática de Catalunya, Unió Democrática de Catalunya, Catalunya sí que es Pot, la CUP, Esquerra Republicana de Catalunya, Front Republicà, Ahora Repúblicas, Sobiranistes… O por ahí el Bloc Nacionalista Valencià, el Partido Aragonés Regionalista, la Chunta Aragonesista, la Coalición por una Europa Solidaria o la Unión del Pueblo Leonés.

No sé a ti, pero a mí me parece que se nos ha ido la pinza. Como para que nos llame la atención que se repartan las alcaldías por turnos, que negocien pactos imposibles o que se pasen las promesas pre-electorales por el forro. En este sentido, ¿no sería conveniente que los partidos en campaña anunciaran oficialmente con quienes estarían dispuestos a compartir la alcaldía, dos años tú y dos yo? En el caso de Navarra Suma, ¿te imaginas que compartieran la presidencia en función del porcentaje, dos año UPN, otro PP y otro Ciudadanos, o en Madrid dos años PP, año y medio Villacís y ocho meses Vox? O los gobiernos de coalición, ¿por qué no se atreven a decir en campaña que Pablo Iglesias puede ser ministro de Trabajo, y déjate que no sea más cosas? ¿Te lo imaginas?

En fin, terminamos una nueva etapa. A la campaña y a las elecciones generales le siguió la campaña y las elecciones autonómicas, europeas y municipales; ahora llegan los ayuntamientos, seguirán las comunidades y después el gobierno de la nación. Y poco después vendrán la campaña catalana y las elecciones en Cataluña, otra vez. Así que ánimo. En España hay elecciones siempre. Y con este panel de partidos, no me digas que no es para divertirnos.