Ángel Expósito: "¿Qué hay detrás para que el Gobierno se posicione por Pfizer para esa segunda dosis?"

Audio

Encuestas, vacunas (¡Qué espectáculo con las segundas dosis de AstraZeneca!), previsiones, Villarejo, Iván Redondo al borde del precipicio y los indultos. Ahora vuelvo con el surrealismo de las segundas dosis de las vacunas.

Andamos enfrascados en la polémica sobre los indultos y nos la están clavando sin que nos demos cuenta (con perdón) con algo mucho más escandaloso e importante: la educación. Es cuestión de días que los condenados por el procés sean indultados pero, en verdad, da igual porque si 'Su Persona' no les concede la gracia, los políticos presos saldrán de prisión igualmente poco después. Será sólo cuestión de unos meses. De facto, ya pasan más tiempo fuera que dentro.

El tema es que mientras nosotros estamos dale que te pego con los barrancos por lo que se tiraría Iván Redondo, las cosas de María Jesús Montero -¡madre mía qué portavoz del Gobierno!-, las cursilerías de Pedro Sánchez y las chulerías de Ábalos, los líderes independentistas siguen a su tran-tran y la ministra de Educación más perdida que Carracuca.

La última, que ha pasado casi desapercibida, hace pocos días cuando el flamante conseller de Educación, un tal Josep González Cambray, se ha puesto a disposición de los profesores catalanes como protagonistas de los cambios que acometerá "esta Generalitat republicana". Solo le faltó decir: "Ho tornarem a fer" con vosoltres, desde las aulas, algo así como la confirmación adaptada de James Carville: En vez de "La economía, estúpido, es la economía" cabe decir: "La educación, estúpido, es la educación".

Recuerda: El "Pujolone" lo vio clarísimo hace más de 30 años y previó claro como el agua clara la involución a 30 años vista. Su clave (y tenía razón) era formar a los niños en el independentismo. Y mira donde estamos. Luego vino Artur Más y lo desarrolló ante la miopía, la inacción y hasta la colaboración de los gobiernos de España. Y después Puigdemont y Torra, que hicieron explotar el experimento. Y en ello continúan.

Ahora entramos en la nueva fase de adoctrinamiento, sin disimulo alguno, para lograr en equis años la republiqueta de marrasmientras, insisto, nosotros con los indultos y las tonterías que nos manipula y produce sin parar la factoría Iván Redondo Productions.

Los indultos son "pinuts", cacahuetes. La madre del cordero es que el procés continúa a largo plazo. Y continúa desde las aulas. Nos la llevan clavando decenas de años y nos la están clavando otra vez desde los colegios. Algo así como fijarnos en el dedo, en vez de mirar la Luna. Aquello de que los árboles no nos dejan ver el bosque. ¿Te acuerdas?

Y un último apunte a vueltas con las vacunas. ¿No hay nadie desde el Gobierno, con el menor sentido del ridículo y de la responsabilidad, nadie que sea capaz de reconocer la inmensa chapuza en torno a la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca? ¿Qué hay detrás, que no nos cuentan, para que el Gobierno se posicione por Pfizer para esa segunda dosis? Recordemos que muchísima gente menor de 60 años (profesores, militares, sanitarios, seguridad...) se pusieron la primera de AstraZeneca. Y siguen pendientes de la segunda. La mayor parte de los científicos, médicos y vacunólogos advierten que la segunda sea la misma. Pero no. Para el Gobierno no.

De hecho, la mayoría de los ciudadanos que ya pueden optar por una u otra vacuna, eligen la misma: AstraZeneca. ¿Qué hay detrás, entonces? ¿Política, comercio, Brexit, contratos, o no será que ya no hay suficientes vacunas de esta marca para esas segundas dosis? Sea como fuere, la chapuza, otra vez una inmensa chapuza es inexplicable. Y, cabe recordar, que Isabel Díaz Ayuso tampoco tiene la culpa de esto.

En concluyendo. Se requete confirma la necesidad de preguntar: ¿Hay alguien ahí?

Ah, y mi posdata. Noticia que leí este finde en El Mundo y que ha pasado como si nada: otro revés del TSJA a UGT Andalucía por la comida de 1.600 mujeres en Jaén que justificó con una factura falsa. Ahora, una sentencia les obliga a devolver el coste de la comilona y otros casi 700.000 euros más. ¿No tiene nada que decir sobre esto, Susana Díaz o Maria Jesús Montero o Carmen Calvo? Se nos llena la boca de progresistas y reformistas pero, ¿tu qué crees? Que UGT Andalucía va a devolver el dinero? ¿Si o no?

Es más, de todo lo que se fumaron y se bebieron y se gastaron en prostíbulos los de los ERE los de la FAFFE, ¿han devuelto un euro?. Evidentemente no. Ni lo van a devolver.