Expósito analiza el debate de la moción de censura de Tamames: "Lo de hoy, qué quieres que te diga, un circo"

Hemos encendido esta Linterna en el Congreso de los Diputados. Nadie nos ha obligado, sinceramente, pensamos que es nuestra obligación. Hoy es el tema de portada, y mañana y pasado mañana. Luego ya, el viernes, y no te digo la semana que viene, pelillos a la mar.



Moción de censura al Gobierno presentada por VOX con el profesor Ramón Tamames como candidato a presidente del Gobierno.



Primera pregunta. Si las elecciones o la aritmética parlamentaria permitieran que VOX volocara al presidente del Gobierno, ¿este sería Ramón Tamames? Evidentemente NO. Por eso, sigo sin entender este espectáculo de estos días en el Congreso.



Resumen de la jornada: batería de sonidos, retahíla de dimes y diretes.



A saber, Santiago Abascal, Ramón Tamames, Pedro Sánchez, Yolanda Díaz...



Y tú, como yo, seamos sinceros, te estarás preguntando: ¿Y todo esto a qué viene?





Xi Jinping y Putin fabricando una salida a la salvajada de la guerra de Ucrania. Tú intentando hacer un trámite para lo que sea en la Administración, la compra cada vez más cara, y el futuro de las pensiones absolutamente imposible.



Y en estas que si Tamames, Sánchez que se pone estupendo, Super Yoli que no se ha visto en otra, y tú alucinando todavía con el ticket del súper del fin de semana pasado.



Insisto. Seamos sinceros. Si no lo digo reviento. Esta moción de censura no se le ocurre ni al que asó la manteca. A ti te importa una higa, pero es lo que hay. Y nuestra obligación es contarlo.



Me imagino a Feijóo esta mañana reunido con los embajadores de la Unión Europea recibiendo bofetadas de uno y de otro. Como dice Ignacio Camacho, igualito que en un show de los payasos de la tele, cuando uno le lanza un bofetón al otro y al agacharse éste, el bofetón se lo lleva un tercero.



Pues igualito. Sánchez y Abascal se intercambian bofetadas, Feijóo recibe una manta de tortas y en estas que aparece Yolanda Díaz como diciendo "yo también quiero", y se suma a su minuto de gloria. Este es el nivel.



¿Alguien ha preguntado en la calle por la moción de censura? Esta mañana Javier, mi urólogo, entre risas, yo te hacía en el Congreso. Mi suegro: "Pues anda estos...". Mi hijo al salir de su cocina: "¿Y para qué vas al congreso?", y un señor que me ha saludado tomando un café a media mañana "¿y esto a qué viene?".



Insisto. Otra vez. Estamos aquí porque este es el punto y hora de la noticia. Y la noticia puede ser tremenda, importante ruidosa, catastrófica, magnífica o un disparate. Tú eliges.



Di tú lo que estás pensando, que a mi me da la risa.



¡Ah! Y mi posdata:



Me da a mi que los políticos y los periodistas, los periodistas y los políticos nos retroalimentamos. Hasta el absurdo. Es como su viviéramos en una burbuja.



Los unos en el Congreso en sus despachos, pisando moqueta, y nosotros en la redacción, ante el micro, la cámara o la pantalla del ordenador. Y entre unos y otros, un pasillo de interconexión que poco tiene que ver con el súper, la hipoteca o la jubilación imposible.



La moción de censura es un acto constitucional, Tamames por edad y por trayectoria merece todo el respeto. Pero, sinceramente, lo de hoy y mañana, qué quieres que te diga, un circo.