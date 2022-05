Ángel Expósito: "Sánchez se olvida de la economía. Estamos en el furgón de la cola"

Audio

Seguimos arrastrando, y seguiremos haciéndolo durante meses, las consecuencias de la guerra en Ucrania. A diario nos enfrentamos a ellas. Ya sabes, subidas en el precio de los alimentos, problemas con los cereales, encarecimiento de combustibles. Pero hoy tengo que hablarte de las secuelas diplomáticas, que además afectan directamente a España. La noticia es que Rusia ha expulsado a 27 diplomáticos españoles. Junto a los nuestros han echado también a funcionarios de las embajadas francesas e italianas.

La secuencia ha sido la siguiente. A primera hora el Kremlin ha llamado a consultas a nuestro embajador en Moscú para anunciarle la expulsión de los diplomáticos. ¿Por qué lo hacen? Pues porque te recuerdo que el pasado 25 de abril, España ya expulsó a 25 diplomáticos y personal de la embajada rusa en Madrid porque representaban y una amenaza para la seguridad de nuestro país. En ese momento los rusos ya dijeron que responderían, y y hoy han respondido. Esto hay que entenderlo como un episodio más dentro del juego diplomático en una situación como la que estamos viviendo.

Mientras tanto, al margen de todo esto, Pedro Sánchez sigue con la estrategia de la tinta del calamar. Que sus socios le montan un pollo porque el CNI espía a independentistas que participaron y participan en el procés, pues echamos a la Jefa de los espías. Que las encuestas en Andalucía van mal, sacamos audios de Villarejo para tratar de relacionar a Feijoo con hechos que ocurrieron hace una década. Que los datos económicos no son buenos, pues atacamos al PP. Y entre coz y coz a la oposición aprovecha para hacerse pasar por víctima del espionaje

La semana pasada, en pleno escándalo del caso Pegasus, Sánchez utilizó la sesión de control para llamar mangantes a los del PP sin venir a cuento. Bueno, pues hoy ha vuelto a hacer lo mismo. Y es que cuando le preguntan por algo que le incomoda responde acusando al PP de no arrimar el hombre y no pensar en el Estado.

Hoy, su Sanchidad ha vuelto a sacar la libreta de Bárcenas, la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Génova o los líos de Villarejo. Sánchez es duro con el PP pero con sus socios - que son aquellos que precisamente lo que buscan es destruir el estado - es muy suave. No quiere molestarles porque entre otras cosas, le han puesto ahí y ahí le mantienen. Por eso, con los independentistas catalanes y con Bildu es manso. Hoy sólo le ha faltado liarse a besos con la batasuna Mertxe Aizpurúa. Ella le ha pedido reforzar la mayoría plurinacional de izquierdas progresistas y él la responde con no sé qué de la regeneración democrática.

Así es Sánchez, que se centra en estas cosas pero se olvida de la importante. Se olvida, por ejemplo, de la economía. España se ha convertido en la economía del euro que más se enfría en el primer trimestre. Estamos en el furgón de cola. La economía española despidió 2021 encabezando el crecimiento de los países de la eurozona. Bueno, pues en 2022 hemos pasado de crecer un 2,2% a un 0,3%. Frenazo en seco.

Hoy, el Banco de España ha alertado de niveles de deuda y déficit sin precedentes si no se reduce el gasto en pensiones. Además, admite que la situación ha evolucionado a peor y avanza una revisión a la baja de su previsión de crecimiento del 4,5% para este año. Y es que en materia económica vamos a la deriva.

Por cierto, que entre la guerra de Ucrania, la situación económica, la subida de los combustibles, las relaciones con Marruecos y el caso Pegasus nos habíamos olvidado de la pandemia y de Fernando Simón. Bueno, pues hoy ha reaparecido. Te cuento. Sanidad alerta de ocho posibles casos de viruela del mono concretamente en Madrid. La alerta ha llegado a España después de que Reino Unido notificara la detección de siete casos. La viruela del mono es una infección vírica inusual y los casos detectados suelen asociarse a viajes a África Occidental.

Los afectados generalmente suele presentar fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y cansancio. Unos días después de la aparición de la fiebre, se desarrolla una erupción cutánea que se suele extender por el cuerpo. La mayoría de las personas se recuperan en varias semanas pero la cosa se puede complicar. Bueno, pues Fernando Simón, ha hablado sobre ello. Así me gusta, concreción y tranquilidad en los temas de salud

¡Ah! Y mi posdata.

Esta mañana he echado un buen rato en el Congreso de la CEP, Confederación Española de Policía. Han entregado los primeros premios. María José García Sánchez, quien fuera la primera inspectora de Policía asesinada por ETA hace más de 40 años. Y allí, junto a Víctimas del terrorismo, la embajada de Ucrania en Madrid y otros auténticos héroes, me han considerado con uno de estos premios. Y hemos recordado Ceuta hace exactamente un año, y Afganistán, y a los policías en Kiev, y a los policías en Urkinaona (Barcelona) o durante el golpe del 1 O. Y ahí en medio, rodeado de policías y esa categoría de premiados. Sinceramente me he sentido como un simple plumilla. Lo que soy.





Gracias a la CEP por esa preciosa escultura de Javier Robles. Y, sobre todo, gracias por estar siempre ahí.

