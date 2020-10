Expósito: “¿Viste el pollo que se montó ayer en el Congreso? ¿No te produce vergüenza ajena?”

Audio

Haz la prueba. Pregunta en el bar de abajo de tu casa (si sigue abierto) en el autobús o en la puerta del cole. Pregunta a cualquier persona normal y corriente: ¿Qué te parece lo que está pasando en España? ¿Tú entiendes algo? ¿Viste el pollo que se montó ayer en el Congreso? ¿No te produce vergüenza ajena?

Ponte en el lugar de un médico de un hospital público, en el lugar de una enfermera de la UCI, en el lugar de una maestra o de un policía municipal. ¿Qué habrá sentido cada uno de esos servidores públicos al ver a Rufián cobrando una pasta por insultarnos o a Pablo Iglesias retando como si estuviera en la barra de un bar? ¿A que no hay agallas? ¿O al presidente del Gobierno que ni siquiera es capaz de salir en defensa del jefe del Estado?

Puede que, como yo, tengas la suerte de mantener tu puesto de trabajo, o quizás estés cobrando el ERTE o a lo peor, estás en el paro... y sabes que vas a seguir en el paro mucho tiempo. Y Otegui pavoneando su influencia en nuestra cara. Resulta que la delegación del Gobierno ordena retirar las banderitas de España de los parques de Madrid y los cachorros de Batasuna homenajean a los asesinos. Te ordenan retirar las banderas de España del parque de abajo y Rufián saca al príncipe Felipe con Franco. Y se le ampara por la libertad de expresión.

¿No se les cae la cara de vergüenza a sus señorías y señoríos... ante la señoría ante el espectáculo que están dando?

Por no hablar de las movidas internas entre ministros y ministras, consejeros y consejeras... según seas de Ciudadanos, del PSOE o de Podemos. Como digo, tú o usted, si tienes suerte, trabajando pero con el sueldo reducido. Tu prima subsistiendo gracias a la familia a la parroquia de la esquina atestada de gente en la cola esperando la bolsa de comida.

Expósito sobre el conflicto entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno Central

Y unos y otros, mientras tanto, pendientes de si manda el Gobierno, la comunidad, el consejero, el alcalde, el ministro o el presidente del Gobierno. Repito, hasta la náusea. ¿No se dan cuenta del bochorno que están provocando?

Y todo lo anterior, a la vez que Torra se descojona de todos con una pensión vitalicia, con escoltas, chófer, oficina y secretaría. ¡Ojo! Torra y Pujol, y Montilla, y Artur Mas. Y Puigdemont. Y a la vez que tiemblan los cimientos del Estado, desde la Jefatura del propio Estado (ya sabes, por lo de la “republiqueta”) al Poder judicial, pasando por la Guardia Civil o la política exterior. Los embajadores de España por el mundo ya no saben qué decir.

Mira, tengo la impresión, cada vez más acentuada de que los periodistas no valemos para analizar determinadas situaciones. En teoría estamos para hablar con las fuentes, para llamar a los expertos, para transmitir opiniones de unos y otros, para interpretar y traducir...

¿Qué pasa? Pues que tengo la impresión de que los periodistas tampoco valemos para valorar. Este puñetero caos. Porque no hay quien lo entienda y porque no tiene un pase. Solo sé que todo es una vergüenza. Y tampoco me vale eso de que por ahí están igual o peor. Ya sé que este encendido de 'La Linterna' es el recurso del pataleo pero al menos denunciemos la vergüenza infinita que supone encender la tele o escuchar la radio y ver que ninguno de nuestros representantes políticos da ejemplo de nada.

No sé, los políticos no vienen de Marte o de Júpiter. A lo peor tan solo reflejan lo que somos como sociedad. ¡Ah! Que no se me olvide. El bicho sigue sin entender de fronteras y límites. Como tampoco entiende de competencias y transferencias autonómicas.

Y la última. Cuando dice el ministro de Sanidad que las medidas se deben a criterios científicos. Por favor, señor ministro. ¿Me puede decir quiénes son esos científicos o también son mentira como aquella comisión de expertos que jamás existió?

Y mi posdata: mi amiga Marta, una excelente abogada, formada y con esa visión del mundo que da viajar y conocer gente, me escribe un WhatsApp: “Por favor, Ángel, dame una buena noticia”.

Y mi respuesta. Tajante. “No tengo, Marta. No tengo ni una buena noticia”.