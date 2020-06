"En primero de chavismo se dan tres o cuatro lecciones": Expósito te explica cuáles

Audio

El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, defiende la labor de la Guardia Civil frente a las polémicas actuaciones del Gobierno en las últimas semanas como el cese de varios miembros del cuerpo.

Hace unos meses, me distinguieron como socio de honor los amigos de APROGC, Asociación Pro Guardia Civil. Y conservo especialmente una bandera de España que me entregaron en aquel encuentro. Te la describo: Mide un metro y medio por un metro. En la franja amarilla el Escudo constitucional y a la derecha una frase: La Guardia Civil muere, pero no se rinde.

Lo más impresionante son los nombres impresos en las dos franjas rojas. Los nombres de casi 300 guardias civiles asesinados por ETA y otros grupos terroristas como el Grapo o los yihadistas en Afganistán o en Irak.

El primero dice 7/6/1968 Juan José Pardines Arcay. Villabona Guardia Civil ETA. Termina la bandera con Silvia, 6 años 2002. Y es que figuran los guardias asesinados y en mayúsculas sus niños.

Expósito explica cuáles son las lecciones que da el chavismo

Ballesteros

Estos días, con el escandalazo de las acusaciones, ceses y mentiras desde el Gobierno hacia la Guardia Civil, me he acordado de esa bandera porque es impresionante ver la relación de esos nombres.

Y todo, desde el mismísimo gobierno de España, para tapar su desastre de gestión. Una afrenta al honor de un Instituto Armado y de unos oficiales con nombre y apellidos desde el propio Gobierno para disimular la soberbia irracional de un ministro, un vicepresidente y un presidente.

Cualquier corrupto, cualquier garbanzo negro, cualquier tipo de trinque hace un daño bestial en la Institución. Todos los días la Guardia Civil o la Policías detiene delincuentes, pero cuando el delincuente es un policía o un guardia civil, lo dicho, el daño se multiplica. Máximo rigor. Máxima limpieza. Van a cumplirse 40 años del intento de golpe de Estado de Tejero. 40 años. Y unos cuantos ya de Luis Roldán. Y de ambas vergüenzas se recuperaron. Y han recuperado un prestigio y un honor que les arrebató uno de los suyos pistola en mano en el Congreso y que poco después les robó, literalmente, nada menos que el director general. Salieron de aquellos y saldrán de este escupitajo. ¿Por qué la juez de instrucción del caso 8 M, como en su día el juez que instruyó la causa del procés, por qué eligieron a la Guardia Civil como policía judicial? Por confianza. Desde luego no por la confianza que esgrime Marlaska. No. Los jueces y fiscales eligen a los agentes de verde como policía judicial por su trabajo. No por política. Hablando de confianza, uno entiende que un ministro designe a su secretario de Estado, directores generales, jefe de prensa ¿esa discrecionalidad política de supuesta confianza ha de llegar a un coronel de una comandancia? ¿Dónde está el límite? Lo de buscar un enemigo externo --o enemigo interno en este caso-- es más viejo que el hilo negro. Me invento las sospechas de un golpe de Estado y así no se fijan en los 50.000 muertos. La ministra de Defensa, Margarita Robles, por cierto, durante una visita al Banco de Alimentos. En primero de chavismo se dan tres o cuatro lecciones: Comprar a las masas, controlar los medios y acabar con la separación de poderes. ¿A qué te suena? Siguiente paso, desinstitucionalizar las instituciones. Y le ha tocado a la Guardia Civil. Yo he tenido la suerte de compartir misión o un mero encuentro con guardias civiles en el Líbano, en África, en el Mediterráneo, me acuerdo de aquella noche cerca de Mosul cuando me saludaron tres jóvenes guardias civiles de paisano. ¿Alguien se imagina a Macron o a Ángela Merkel hablando como hace Sánchez de sus gendarmes o su policía federal? Y no te digo Alberto Garzón o lo que en verdad piensa su jefe, Pablo Iglesias. Hay cosas, instituciones, organismos y gentes que no deberían ser objeto de la barriobajera y mentirosa estrategia política. Mejor dicho, estrategia partidaria.

La Guardia Civil es uno de esos objetivos que están por encima de cualquier gobierno. Son el Estado. Y cualquier otro intento, los desguaza.

Vuelvo a la bandera que me regalaron los amigos de la Asociación Pro Guardia Civil. Ahí figuran y aquí tengo grabados los nombres de todos los guardias civiles y sus familiares asesinados por ETA o por el terrorismo islamista. Casi 300 nombres y apellidos.

¿Alguien piensa que esta gente, con esa lista de sangre derramada y funerales, se van a rendir o a vender a un gobierno, y no te digo a un Gobierno como este? La obediencia debida a la ley y a Constitución, por supuesto. Pero... ¿y el honor?, ¿qué?