La desconocida conversación entre Adolfo Suárez y Tejero la noche del 23-F

Es difícil decir algo nuevo del 23-F en su 39º aniversario. El intento de golpe de Estado liderado por Armada, Milans del Bosch y Tejero ha sido protagonista de ríos de tinta por parte de historiadores, periodistas y, por supuesto, de los que lo vivieron en primera persona. Sobre este hecho se han escrito densos ensayos historiográficos, “novelas históricas” como 'Anatomía de un instante', de Javier Cercas, e incluso se han rodado falsos documentales como ‘Operación Palace’, de Jordi Évole.

Sin embargo, además de la nómina de hechos más conocidos sobre el fallido golpe —la irrupción de Tejero en el hemiciclo, el forcejeo entre Gutiérrez Mellado y los guardias, los tanques en las calles de Valencia o el discurso televisado del Rey— hay otros que aún permanecen escondidos en la memoria de esas largas horas en que la democracia en España pendía de un hilo.

Una de esas anécdotas sepultadas bajo el peso de casi cuarenta años es la conversación que mantuvieron el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez y el teniente coronel Tejero durante la madrugada de aquella trascendental jornada.

Tejero entra en el Congreso

Después de que la tropa dirigida por Tejero hubiera entrado por la fuerza en el Congreso de los Diputados durante la votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, los guardias dispararon varias ráfagas con sus metralletas al techo del hemiciclo. Todos los diputados excepto tres —Santiago Carrillo, el general Gutiérrez Mellado y el propio Suárez— se echaron al suelo.

Antes, el veterano vicepresidente del Gobierno ya había tratado de detener a los golpistas y, como militar de mayor rango que era, no dudó en encararse con Tejero. Suárez bajó del banco azul para separar a Gutiérrez Mellado del enérgico teniente coronel y, tras los disparos, el primer impulso de actuar dejó paso a una tensa espera.

Desde la tribuna, uno de los guardias anunció a sus señorías que el encierro no iría para largo y que tan solo debían esperar a que llegara la “autoridad competente, militar por supuesto”.

Pero Suárez no permaneció inactivo y exigió hablar con el responsable militar del golpe. Fue instado, según contó después él mismo, en dos ocasiones y “violentamente” a que volviera a ocupar su escaño.

Ante su negativa, Tejero decidió sacar a varios de los más destacados diputados del hemiciclo para aislarlos en otras estancias del edificio. Felipe González, Alfonso Guerra, Agustín Rodríguez Sahagún, Santiago Carrillo y Gutiérrez Mellado fueron llevados juntos a la Sala del Reloj, mientras que el teniente coronel decidió dejar solo a Suárez en la sala de ujieres.

Al expresidente lo vigilaban tres guardias, que se iban turnando. El de Cebreros permaneció allí custodiado dieciséis horas y media. Cuenta Suárez que en varias ocasiones dialogó con los guardias, tratando de convencerles del absurdo de lo que estaban haciendo. Pudo comprobar que muchos de ellos no alcanzaban a vislumbrar el significado de las órdenes que habían recibido.

Una pistola en el pecho

Fue en estas horas de aislamiento cuando tuvo lugar el encontronazo entre Suárez y Tejero. Sobre las cuatro de la madrugada, narra el expresidente, el golpista entró en la sala donde Suárez permanecía retenido. “Los tres guardias civiles que me custodiaban se pusieron en pie. Tejero se aproximó a mí, que permanecí sentado, y me colocó la pistola en el pecho. Yo le miré fijamente a los ojos al tiempo que le gritaba ¡cuádrese! No sé si desconcertado o sorprendido, dio media vuelta y abandonó la habitación”, contó un mes después Suárez en una entrevista recogida por ‘Diario 16’.

Juan Francisco Fuentes, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense, también recoge este suceso y señala que, en aquel momento, Adolfo Suárez “un hombre desarmado” y que había sido “despojado del poder” le dio a Tejero “una lección de valor y disciplina”. Para Fuentes, la actitud del expresidente era “la prueba incontestable” de que Suárez “seguía encarnando la suprema autoridad” del cargo que todavía ostentaba (el relevo a Calvo Sotelo no se había consumado por interrumpirse la votación de investidura).

En su libro ‘Adolfo Suárez: biografía política’, el historiador narra que el de Cebreros se venía preparando “desde hacía meses” para una situación similar. Incluso había llegado a confesarle a su vicepresidente, Manuel Gutiérrez Mellado, que se estaba “entrenando para que en el momento en que venga alguien a ponerme una pistola en el pecho, yo aguante”. Sus palabras no podían haber sido más proféticas.

Un tercer testimonio corrobora la escena entre Tejero y Suárez en la sala de ujieres. En el año 2012, Alfonso Guerra relató en un acto homenaje al expresidente que un ujier que estuvo presente durante la discusión le facilitó una transcripción literal del diálogo que mantuvieron:

—¡Explique qué locura es esta!, le espetó Suárez a Tejero al verlo entrar por la puerta.

—¡Por España, todo por España!, respondió el teniente coronel.

—Como presidente, le ordeno que deponga su actitud.

—Usted ya no es el presidente de nadie.

—Le ordeno.

—Yo solo recibo órdenes de mi general.

—¿Qué general?

—No tengo nada más que hablar.

—Le insisto, soy el presidente.

—No me provoque.

—¡Pare esto antes de que ocurra una tragedia, se lo ordeno!

—Usted se calla. Todo por España.

—Le ordeno.

—Cállese, siéntese y usted —dirigiéndose al ujier que presente durante la conversación— fuera.

