Ángel Expósito: "¿De verdad tenemos que soportar a Rufián y a Arnaldo Otegui dando lecciones de democracia?"

Audio

Una serie de preguntas a modo de resumen de la semana.

Uno: ¿Les renta electoralmente sacar a pasear a Franco? Más de 40 años después de muerto? Ha pasado más tiempo desde que murió Franco que el tiempo que Franco estuvo gobernando. Al final, mucho ruido y pocas nueces. Propaganda barata para su parroquia. Es lo que tiene intentar engañar a todo el mundo a la vez.

Dos. Sobre la ley de Seguridad ciudadana, ¿de verdad se puede canjear esta ley, por un cromo, como cambio de los Presupuestos Generales del Estado? Y no solo es el orden público o la seguridad. No, no. La desautorización de los policías y guardias civiles va junto al desprestigio de los jueces y la desvalorización del profesorado.

Tres. ¿Un Gobierno puede enmendar la plana al Tribunal Supremo vía indultos? Ya vemos que sí. Lo de los golpistas del procés y lo de Juana Rivas responde al mismo patrón: Interés político y partidaria. Los independentistas un cromo para Esquerra. Y el indulto a Juana Rivas otro cromo ahora para Podemos.

Cuatro. Las previsiones económicas. ¿En serio se creen sus propias mentiras? No puede ser. María Jesús Montero, Pedro Sánchez y, no te digo, Garzón y Yolanda Díaz les creo capaces de todo, pero de verdad Nadia Calviño, Escrivá, Teresa Ribera o Luis Planas, ¿de verdad se creen la inmensa trola de estos Presupuestos?

Cinco. Pregunta retórica que no me cansaré de repetir hasta que nos digan lo evidente: ¿cobraremos la misma pensión que los pensionistas de hoy? ¿Trabajaremos más tiempo para cobrar menos?

Seis. Educación y esfuerzo. Claro, viendo la tesis y el doctorado cum Laude de Su Persona todo es posible. Y más. ¿Esfuerzo? ¿Gestionar el fracaso? ¿Excelencia? ¿Superación? Por favor, no hay más que ver buena parte del Consejo de Ministros.

Siete. ¿De verdad tenemos que soportar a Rufián y a Arnaldo Otegui dándonos lecciones de derecho constitucional y democracia? ¿En serio cabe en una cabeza normal que Rufián y Otegui nos hagan comulgar con sus neuras sobre la Transición Democrática española? ¿No hay nadie en el Gobierno (ya sabemos que Pedro Sánchez no) nadie con la dignidad suficiente para decir que esta banda de socios es una vergüenza?

Ocho. El martes, otros cuatro presos de ETA premiados por buenos chicos. ¡Qué papelón!, Marlaska, ¡qué papelón! La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, aprobó el acercamiento de otros cuatro presos de ETA a cárceles del País Vasco, comunidad a la que se transfirió la competencia en materia de prisiones y que ya suma 77 traslados de etarras autorizados por el Gobierno de Pedro Sánchez. A Navarra se han aprobado otros 16 acercamientos. Otro cromo a cambio de la dignidad, en este caso, de las víctimas.

Nueve. ¿Alguien duda de la procedencia de la pasta de Podemos? Venezuela, Irán y vete tú a saber. Recuerda este audio de Pablo Iglesias cuando le preguntaron años atrás por su televisión financiada por el régimen de los ayatolás.

Y diez, y mi posdata. Leo en 'El Mundo': Las cartas del embajador de Zapatero a Delcy Rodríguez y otros jerarcas chavistas: "Querida gacela". La Policía se incauta de la correspondencia de Raúl Morodo con los jerarcas del chavismo pidiéndoles negocios millonarios para su hijo Alejo. La Policía Judicial ha puesto a disposición de la Audiencia Nacional la correspondencia del que fuera embajador de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela entre 2004 y 2007.

Es maravilloso terminar así la semana. ¡Qué tierno todo! Delcy Rodriguez, la gacela, es quien llama "mi príncipe" a Zapatero.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¡Qué progresista todo!