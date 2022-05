Ángel Expósito: "Tras Finlandia, el siguiente en llamar a las puertas de la OTAN va a ser Suecia"

Audio

El día nos deja dos cuestiones que nos afectan directamente y una nueva vuelta de tuerca en lo referente a la guerra de Ucrania. Lo que nos afecta directamente:

1. España y Marruecos acuerdan reabrir las fronteras de Ceuta y Melilla el 17 de mayo. Las fronteras se van a abrir precisamente cuando se cumple un año de la masiva entrada de menores a España con la permisividad de las autoridades marroquíes. Yo estuve allí y recuerdo cómo engañaron a los chavalines diciéndoles que Messi y Cristiano iban a jugar un partido en Ceuta. Recuerdo perfectamente como utilizaron a los críos, algunos de ellos no cumplían ni los 8 añitos ¿Casualidad? Ya te digo yo que las casualidades no existen y que Marruecos está pasando las facturas pendientes.

2. Los combustibles. Siguen subiendo, el diésel está 1,91; la gasolina llega a 1,88. Hoy llenar el depósito es entre 20 y 30 euros más caro que hace un año. Y eso a pesar de la bonificación del Gobierno.

Pero vayamos a lo que es la noticia del día y que supone una nueva vuelta de tuerca en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Resulta que Finlandia rompe su neutralidad y como se siente amenazada por Moscú, ha anunciado su intención de solicitar el ingreso en la OTAN lo antes posible. Finlandia hace frontera con Rusia, como Ucrania, el Kremlim lo considera un país que está en su radio de influencia, como a Ucrania y se siente amenazado por su vecino como Ucrania. Desde Moscú ya han advertido de que si Finlandia pide entrar en la OTAN tomará medidas militares. Así que otro frente que se abre en esta crisis entre Occidente y Rusia.

La decisión que ha tomado Finlandia deja varias cuestiones interesantes a analizar.

1. ¿Ahora sí? Finlandia siempre ha presumido de neutralidad, pero visto lo que está ocurriendo en Ucrania ha decidido pedir ayuda y buscar quien le defienda. Muy socialdemócratas escandinavos, muy progresistas, muy reformistas pero cuando la cosa se pone fea piden ayuda al primo de Zumosol.

2. Tras Finlandia, el siguiente en llamar a las puertas de la OTAN va a ser Suecia. Y es que se espera que el Gobierno sueco se pronuncie el próximo domingo y lo que se dice hoy es que casi con toda seguridad van a tomar la misma decisión que Finlandia

3. ¿Qué puede pasar por la cabeza de Putin? El Kremlim como te he dicho ya ha advertido de que si Finlandia decide solicitar formalmente el ingreso en la OTAN tomará medidas militares. ¿Te imaginas como puede reaccionar Putin?

Y 4. A pesar de que Moscú considere que el ingreso en la OTAN es una amenaza de lo que realmente se trata es una acción defensiva por parte del Gobierno finlandés. Los miembros de la OTAN no van a atacar a Rusia. No lo harán ni Estados Unidos, ni Alemania, ni el Reino Unido ni Francia. En cambio como se ha demostrado, Rusia sí que es capaz de atacar e intentar arrasar a sus vecinos

¿Cómo es el proceso de adhesión a la alianza Atlántica? Pues requiere el visto bueno de los 30 miembros actuales y en condiciones normales puede durar hasta una década.

Te pongo un ejemplo. Uno de los procesos más largos fue el de Macedonia del Norte, que comenzó el proceso en 1999 y no completó su adhesión hasta 2020.

¿Qué puede pasar con Finlandia y Suecia? Pues desde la OTAN dicen que en este caso el proceso puede ser rápido. Aseguran que se pueden simplificar las negociaciones y los pasos para que debido a las amenazas reales que existen sobre Helsinki la entrada se certifique lo antes posible.

Importante. Mira, esta mañana hablaba con un analista y me decía que no teníamos que tener prisa para incorporar a Finlandia a la OTAN. Me insistía en que no tenemos que correr porque al gobierno finlandés le haya entrado el pánico. Hay que hacer las cosas bien y no se pueden cometer errores. Y es que cualquier fleco que quede suelto puede suponer un problema en el futuro. Y más aún teniendo en la frontera Este al lunático de Putin.

¡Ah! Y mi posdata: Visto lo visto con lo que está ocurriendo con Finlandia y la OTAN se me ocurren un par de reflexiones en clave nacional

1. ¡Qué razón tenía Felipe González cuando planteó el ingreso de España en la OTAN! Rectificó su posición inicial, huyó de la OTAN de entrada no y acabó metiendo a España en la Alianza Atlántica.

2. A todo esto no nos olvidemos que dentro del Gobierno de Sánchez los ministros de Podemos han echado pestes de la OTAN. Yolanda Díaz, Ione Belarra, Irene Monero o Alberto Garzón están sentados en el consejo de Ministros y en mas de una ocasión han culpado a la OTAN de lo que está ocurriendo en Ucrania. Entre Putin y la OTAN prefieren a Putin. Vaya papelón el de Sánchez si el próximo mes de junio durante la cumbre de la OTAN que se va a celebrar de Madrid algún miembro de la Alianza Atlántica le pregunta por sus socios de Gobierno.