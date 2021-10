Ángel Expósito, sobre Monedero: "No sé a qué espera Su Sanchidad a nombrarle ministro de lo que sea"

Audio

Casi terminamos semana, y ¡Vaya semanita!. Empezamos el lunes tras el Congreso del PSOE y hartos de tanto peloteo hacia Su Sanchidad y en menos de un día, en 24 horas, el discurso Socialdemócrata se fue por el sumidero de la demagogia gracias a uno de los socios de investidura: Otegi.

Lo peor es que a medida que fueron pasando los días la cosa fue a peor.

El lunes Otegi suelta un mitin para releer el comunicado de ETA de hace unos años (¡Ojo! justo al día después del Congreso del PSOE y sale su parroquia y el propio PSOE (¡Qué papelón, Patxi López, ¡Qué papelón!) a aplaudirle por nada.

Al rato, el propio Otegi escupe ante sus súbditos que apoyarán los presupuestos generales del estado con la vista puesta en soltar a los 200 presos de ETA que siguen en la cárcel.

Pero es que además, el martes --y esto fue lo peor-- supimos que Otegi dijo que conviene salvar estos dos años de Sánchez para que siga otros cuatro más en la Moncloa. Y todo ello de la mano del independentismo catalán.

Dicho en román paladino. Sánchez se quedó con el culo al aire.

El miércoles, el Parlamento Vasco no pudo sacar adelante una declaración de condena a la "sinrazón y la injusticia que supuso la actividad terrorista de ETA" porque Bildu NO apoyó el texto. Los mismos que apuestan por 6 años más de este Gobierno en la Moncloa no apoyan ni siquiera una declaración contra el terrorismo.

El jueves, ¡Qué casualidad!, supimos que Marlaska (¡Qué papelón!, Marlaska, ¡Qué papelón!) vuelve a negar el ascenso a generales de los dos coroneles números uno en todo (y también en la lucha contra ETA, por cierto). Diego Pérez de los Cobos y Manuel Corbí.

Y todo lo anterior trufado del espectáculo de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, jugando al gato y al ratón con el Tribunal Supremo para no inhabilitar al diputado condenado de Podemos Alberto Rodríguez "el rastas".

Y todo lo anterior trufado con las declaraciones del tal "Pollo" Carvajal" sobre la financiación de Podemos, los intereses de Zapatero, las relaciones con el régimen chavista. Acusaciones en las que reaparece uno de mis ídolos. Monedero. Sí, amigos, Juan Carlos Monedero. Ese hombre, esa jeta infinita. No sé a qué espera Su Sanchidad a nombrarle ministro de lo que sea. Y ya puestos, que nombre ministro también a Errejón. Mi otro ídolo que lleva días luchando por la legalización del cannabis.

Estos son los socios.

Por cierto, tras todo lo anterior cabe recordar que el recibo de la luz sigue por las nubes, el precio del gas, la gasolina y el gasoil se han disparado. Y la industria, la distribución y el sector primario amenazan con cierres y/o subidas de precios.

¡AH! Y MI POSDATA: El independentismo vasco y el catalán irán de la mano mañana, sábado, en una manifestación en favor de los presos de ETA, a la que se han sumado el PNV, Podemos y sindicatos como ELA, LAB, UGT, CNT, CGT y otras asociaciones. Está confirmada la presencia de Junqueras (con escolta de los Mossos), y otros condenados como Carme Forcadell, Dolors Bassa o Josep Rull.

De Junqueras y la comparsa se ha dicho todo. Pero me llama la atención otro de los convocantes: La UGT.

Y digo yo: ¿Qué coño pinta la UGT apoyando una manifestación a favor de los presos de ETA? ¿La UGT que fue de Nicolás Redondo Urbieta?

No solo no han devuelto un euro de todo lo que robaron, se gastaron en viajes, juergas, prostíbulos, chalets, cooperativas de viviendas y corrupción. No solo no han devuelto un duro sino que, ahora, apoyan no sé qué derechos de los asesinos de ETA. ¡La UGT!.

¿También esto forma parte de la hipoteca? ¿Esto era la socialdemócracia?

¿Qué coño pinta la UGT apoyando una manifestación a favor de presos de ETA?