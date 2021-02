Ángel Expósito, sobre la ley trans: "Me resisto a pensar que este disparate puede salir adelante"

Audio

Siento repetirme en el argumento pero no damos abasto. Cada día que pasa nos asalta una nueva estupidez, un nuevo escándalo, una nueva ocurrencia, un disparate mayor que el día anterior.

Sinceramente, no sé por donde empezar. Si por el asalto suicida al Poder Judicial o la ley Celaá que sigue adelante. Si por las discrepancias en el seno del Gobierno sobre la reforma inexorable de las pensiones o la nueva reunión entre el Gobierno y Esquerra para la mesa de autodeterminación.

Así que como de todo lo anterior hemos hablado muchas veces, y muchas más que habrá que hacerlo, me centro un par de minutos en la última sandez planteada desde el Ministerio de Igualdad. Y es que, te lo juro, Irene Montero sigue siendo miembro del consejo de ministros que gobierna España. Me refiero al bodrio que ya se conoce como la ley trans.

El borrador de la «ley trans» que ha redactado el Ministerio de Igualdad, y que Irene Montero pretende llevar en los próximos días al Consejo de Ministros, permite el cambio de sexo sin necesidad de pruebas médicas o psicológicas. El único requisito para el cambio en el Registro Civil será la «declaración expresa» de la persona. Lo más increíble es que "la persona" puede hacerlo con 16 o 17 años. Sin más.

De los cambios planteados, uno es posible desde la ley de Transexualidad de 2017: el cambio de género en el Registro Civil. Podemos siempre ha reivindicado que no haya que esperar a la mayoría de edad y los menores de 16 y 17 años puedan hacerlo sin autorización paterna; y que no haya que aguardar tampoco, como exige la ley vigente, dos años para acreditar que existe «disforia de género».

Para ello puede iniciarse el proceso de transición de género, con cirugía reconstructiva de la biología natural y tratamientos de bloqueadores hormonales. ¡Ojo! Con 16 o 17 años. Sin autorización paterna, sin pruebas médicas o psicológicas. Y así consta en un texto, supuestamente legal, que sale de un Ministerio del Gobierno de España. Y se quedan tan anchos y tan anchas.

Aunque claro, si partimos de la base de que como dijo la ministra de Educación, “los hijos no son de los padres”, cualquier cosa.

La parte socialista del Gobierno dice que eso es solo una idea de Podemos. La verdad es que la ocurrencia está negro sobre blanco. Mira, más allá de pulsos internos, más allá de cuestiones antropológicas y naturales, me hago una pregunta. ¿Una niña o un niño de 16 años puede decidir cambiar de sexo así de fácilmente? Yo no sé tu experiencia pero me pregunto: ¿Tu hija, con 16 años, tiene la madurez, la conciencia y la seguridad suficientes para ser un chico? ¿Tu hijo, con 17 años, tiene cabeza para decidir que pasa a ser una chica?

No sé tu caso. Pero los míos cuando tenían 16, 17 no tenían cabeza para eso. ¿Y sabes qué? Después tampoco. De verdad, me resisto a pensar que este disparate puede salir adelante. Me resisto a pensar que Pedro Sánchez, Carmen Calvo, Nadia Calviño, Margarita Robles, José Luis Escrivá, Ábalos o Juan Carlos Campo ministro de Justicia están de acuerdo con esta sandez.

¿Qué pasa? Pues que a la vez ya me creo cualquier cosa. Porque este mismo Gobierno, con este presidente y esos ministros aceptan la Mesa con Esquerra Republicana para hablar del referéndum; este presidente con ese ministro asalta el Poder Judicial, este presidente con esa ministra de Educación fabrica la Ley Celáa, y así sucesivamente.

Así que por todo lo anterior y por esta idea de su ministra para que una niña de 16 años pueda cambiarse de sexo sin más: Gracias, Pedro. ¡Ah! Y mi posdata: un informe revela que Pablo Iglesias e Irene Montero usan como niñera a un alto cargo de Igualdad.

Y a cinco días del juicio, la confesión de Bárcenas: "Rajoy destruyó los papeles de la Caja B sin saber que yo guardaba una copia". El extesorero remite un escrito a Anticorrupción donde muestra su disposición a colaborar con la Justicia. Asegura que el PP lo engañó cuando le dijo que su esposa no entraría en prisión por la trama Gürtell. No hacemos más que mejorar.