Ángel Expósito: "Sánchez, centrado en abrir telediarios y rodearse de aplausos. Veremos cómo se paga esto"

Audio

Cada minuto que pasa, cada frase que se analiza tras la grandilocuencia de Pedro Sánchez y los argumentarios del Consejo de Ministros se confirna que todo es fachada. Bueno, fachada más ideología. Mejor dicho, ideología y propaganda. Es cuestión de abrir telediarios, rodearse de aplausos y, luego, ya veremos cómo se paga esto. De qué partida presupuestarias rascamos.

Por supuesto que todos los gobiernos aportan y se sustentan en la ideología. El problema es cuando esa ideología lo domina todo, lo tapa todo. En lo que nos ocupa famoso plan de contingencia frente a la guerra y bla, bla, bla. El resumen del resumen es que se trata de no bajar impuestos, sino de que yo, tu Gobierno te subvenciono. Subvenciono. Porque me lo debes a mi. Es como el PER a lo bestia. Algo así como tu me pagas vía impuestos y yo te devuelvo 20 céntimos por litro de combustible. Soy así de magnánimo.

Es más, te doy los 20 céntimos por litro, ya veremos cómo. Pero a todos por igual, súbditos míos. Da igual que eche gasolina yo o tú. Esos 20 céntimos son igual para el presidente del banco que para el parado, para el becario o el jubilado, para el autónomo o el consejero delegado. Y digo yo ¿eso es justo?

Hablando de los autónomos y de la ideología. Para este Gobierno -desde Sánchez a Ione Belarra, pasando por indepe catalán en Universidades, por Garzón y por María Jesús Montero-, un autónomo es un millonario capitalista. Un camionero autónomo con el culo pelao de conducir toda su vida es un Ultra, un facha y un seguidor de Putin.

Otro aspecto que me merece una reflexión es eso de "Prohibido despedir por culpa de la guerra". ¿Perdona? ¿Cómo se hace eso? ¿Quién decreta que es por culpa de la guerra? Es más. Si has quebrado porque no aguantas más, ¿se puede obligar, porque lo diga Pedro Sánchez, a que te sigas arruinando? Ideología: Subvenciones, prohibiciones, adoración al líder e imagen. Todo por la imagen.

Luego está el capitulo de la recaudación: hace un año se recaudaban en impuestos un 40 por ciento de cada litro de gasolina a 1,19 euros/litro. Hoy se recauda ese 40 por ciento del litro de gasolina a 1,90. Mañana se recaudará ese 40 por ciento, restando los 20 céntimos, a 1,70 euros/litro. Dicho de otro modo: La banca (Hacienda) siempre gana. Y todavía te lo venden como mira qué favor te hago.

Y casi termino como empecé: el culto y la adoración. Escuela Iván Redondo pero disimulando. Citando a empresarios hasta el punto de que los que no asistieron se las han visto y deseado para excusar su ausencia. Que si estoy fuera, que si una conferencia mundial, que si no tengo agenda libre, no vaya a ser que Su Sanchidad me eche en falta.

Quien no faltó fue el Gobierno casi en pleno. Obnuviladas. ¡Cómo le miran, cómo le aplauden, cómo leen los argumentarios! ¿Te acuerdas de aquella imagen absurda hasta el ridículo, cuando Sánchez volvió de un consejo europeo y le recibieron los ministros haciéndole el pasillo, aplaudiendo, absortas, flipando? Pues igual, pero en un auditorio.

Y me quedan los socios. Humillados, ninguneados, escondidos, desoreciados, pero a tragar. No se enteran del pacto con Marruecos sobre el Sáhara; ni del aumento en el gasto de Defensa, ni del envío de armas ni del plan contra la guerra. El tema es aguantar a Sánchez en la Moncloa como sea no vaya a ser que se me acabe el chollo. El chollazo.

Es más con todos los desprecios y ninguneos. Pregunta: ¿Si tu fueras de Podemos, de Esquerra, de Batasuna o del PNV a quién querrías en La Moncloa? Exacto. Si fueras Pablo Iglesias, Junqueras, Otegui o Urkullu querrías en Moncloa a Pedro Sánchez. Ahora y después. Aunque te humille

¡Ah! Y mi posdata. Una pincelada sobre la guerra en Ucrania y sus alrededores. Firma Israel Viana en ABC.es. Estos son los opositores de Putin asesinados: el secreto a voces que se oculta en las cloacas del Kremlin. Más de 300 periodistas han perdido la vida en Rusia desde que se desintegró la URSS, a los que se suma un buen número de empresarios, activistas y blogueros incómodos para el Kremlin desde que el actual presidente subió al poder. Entre estos políticos como Yusenkov, espías como Litvinenko, activistas como Ana Politiskaya, periodistas como Natalia Estemorova, el empresario Berezovsky, todos curiosamente tiroteado o envenenados. Y no te digo los que están en la cárcel. Como para oponerse.