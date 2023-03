Ángel Expósito: "Me da a mí que a partir del miércoles no va a hablar de la moción de censura ni Blas"

Audio

Esta semana se lleva a cabo una cita política de primerísimo nivel para nuestro futuro. Y para nuestra economía. Y para nuestra vida. Y no me refiero a la moción de censura de VOX con Ramón Tamames como candidato, no sé muy bien de qué. Lo siento, pero yo sigo sin saber a qué viene todo esto. Esta mañana, el líder de VOX, Santiago Abascal ha estado aquí en 'Herrera en COPE'.

Me da a mí que a partir del miércoles no va a hablar de la moción de censura ni Blas. Bueno, ni Blas no, el Gobierno sí que va a intentar estirar esto el máximo que pueda porque la moción y la respuesta van contra Feijóo.

De vuelta a lo importante. A lo trascendental. Desde esta noche, durante mañana martes y hasta pasado mañana miércoles, asistiremos a un encuentro clave. No sé si histórico, pero casi. El presidente de China, Xi Jinping, de visita oficial en Moscú. Tres días. Cabe recordar que Pekín presentó un plan de paz para poner fin a la guerra en Ucrania.

La visita de Xi Jingping a Rusia tiene lugar a invitación Vladímir Putin (al menos sobre el papel). El Kremlin ha confirmado que durante los encuentros "se firmarán varios documentos bilaterales importantes" se supone que en materia energética y comercial. Pero recordemos lo fundamental: el plan de paz de China para Ucrania que se compone de doce propuestas, entre ellas, un alto el fuego de ambas partes y la defensa de la integridad territorial de todos los países.

Y este es el quiz. ¿Cómo hay que entender eso de la integridad territorial de cada nación? ¿Se refiere al territorio ucraniano invadido por Rusia o esas regiones anexionadas ya son rusas para China? No olvidemos algo: el primer interesado en que la guerra no se perpetúe, el primer interesado en que nuestro mundo no caiga en otra mega crisis económica es China. Porque nosotros somos sus clientes.

Así que ya sabemos, esta semana próxima se dirime el futuro del mundo con la visita de Xi Jimping a Moscú, mientras nosotros asistiremos a la intervención de Tamames y a las respuestas de Sánchez, Podemos y Abascal contra Feijoo. Así se presenta una semana intensa y complicada en lo económico. Como todas -pensarás- pero más. Porque continúa el lío en torno al sector bancario mundial, especialmente en Estados Unidos y en Suiza, con el consiguiente efecto contagio, pánico e histeria.

¡Ah, y mi posdata! Durante estos días vamos a ver y a leer muchos artículos que rememoran los 20 años de la guerra de Irak. Aquella foto de las Azores entre Bush, Tony Blair y Aznar. Yo estuve allí un par de ocasiones durante aquellos años, pero quiero, tal día como hoy, recordar al primer soldado español muerto en aquella guerra, a quien yo conocí como capitán de nació, Manolo el marino, más tarde contralmirante Manuel Martín Oar.

Yo le conocí en mi etapa en Europa Press y recuerdo como nos enseñó a realizar informes con visión de futuro, calculando probabilidades, escenarios con prospectiva. Poco después le plantearon formar parte de la misión de Naciones unidas en Bagdad. Y allí, una mañana, un camión bomba reventó el edificio con tal mala suerte que le pilló de lleno a Manolo el marino.

Han pasado 20 años de aquella misión. Y creo que seguimos sin ser del todo conscientes del riesgo y la importancia de los nuestros en el exterior. Todo el recuerdo y mi agradecimiento a Manuel Martín Oar, primer español caído en aquella guerra de Irak hace ya 20 años.