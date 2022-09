Ángel Expósito: "Putin ya se ha retratado ante los suyos y ante el mundo"

Audio

El presidente todopoderoso de Rusia, Vladímir Putin, ha firmado el decreto de movilización parcial militar de la población. En una intervención solemne, aplazada varias veces desde la tarde de ayer, el dictador quiso dar un paso adelante en la guerra que él mismo inició hace siete meses.

La medida afectará, en principio a 300.000 personas que deberían ser movilizados o, dicho de otro modo, enviadas al frente.



La movilización arranca ya mismo y afecta sólo a los reservistas con experiencia y a los rusos en edad de combatir... ¿Te imaginas?

Ahora vamos con nuestras cosas. Que si los impuestos autonómicos, las competencias, la campaña electoral permanente, los de Podemos a tortas, Macarena Olona... con el Consejo de Ministros como el ejército de Pancho Villa. Pero antes algunas claves sobre el auténtico temazo: la guerra.

1.- Dice Putin que «Occidente quiere destruir Rusia y Rusia está dispuesta a utilizar todos sus medios para 'protegerse'».No se lo cree ni él. La propia expresión es tan absurda y ridícula que solo refleja el cinismo del dictador.



2.- El gran problema de cara al futuro es cómo acabar con el infierno de una guerra decimonónica, como me la calificó aquí el teniente general Pitarch. Una guerra casi medieval... que declara un tirano salvaje contra otro país vecino. ¿Cómo aceptará Putin un final, sea el que fuere?

Es imposible ponerse en la cabeza de este hombre. Antes de que estallara la guerra en sí... me lo advirtió la ministra de Defensa, Margarita Robles... "cuidado, estamos analizando la crisis de Ucrania desde nuestra mentalidad europea... el problema es meterse en la cabeza de Putin".

3.- "No hay dinero". Un economista de reconocido prestigio del que me fío mucho, me dio el otro día una clave muy interesante: me dijo... "esta guerra no puede durar mucho porque no hay dinero. Nosotros (Estados Unidos y Europa no tenemos dinero para sufragar una guerra infinita en el tiempo... y a Rusia le pasa lo mismo solo que peor. Por muy dictador que sea Putin. Rusia no tiene dinero".

4.- ¿Te imaginas qué estarán pensando esos 300.000 hipotéticos reservistas rusos? Por mucho que el dictador controle a su opinión pública... que la controla con una censura salvaje, mientras se caen por la ventana o los tira por la borda... ponte en el lugar de la mayoría de esos hombres que irán al matadero.

5.- No lo olvidemos. En el fondo y desde el primer momento... lo que está en juego son dos sistemas de valores. El de Putin y el nuestro. Este hombre ha provocado una crisis mundial para implantar hasta allí donde pueda... su zarismo imperialista. Por eso no entiendo las medias tintas.

6.- Esta guerra no le interesa a nadie. A los países más pobres porque lo que les faltaba. A nosotros, seamos sinceros, por dinero y energía...

Pero a China tampoco. Xi Jinping no se fía un pelo del monstruo de Putin y más allá de las fotos... nuestra crisis estalla en la economía china directamente.

7.- La guerra es energética. También. Como ciudadanos, en casa, en la fábrica o en el coche... seamos conscientes de que estamos en guerra. Por ahora, energética. Los políticos no se atreven a decírnoslo pero es tal cual.

8.- Sobre el contraataque ucraniano y la reacción de Putin ante el inmenso ridículo militar del ejército ruso... el problema es, precisamente, esa, la reacción de la bestia. ¿Qué tipo de derrota será capaz de aceptar... este ser humano? ¿Hasta donde soportará o cómo venderá el resultado final ante los suyos, sea el que fuere?

Ya, ya sé que la opinión pública rusa está muerta pero me yo pregunto: ¿Los rusos (y no te digo las madres rusas) tragan con esto sine die?.

9.- Los dos extremos, es muy curioso. Ante este horror de la guerra de Putin sobre Ucrania los extremos políticos también se tocan. Hay pro Putin de muchos colores...Los comunistas (que alguno dice que lo es) y la ultraderecha más casposa. Desde algunos de nuestros ministros y ministras... hasta Donald Trump. Desde la ultraderecha europea al Maduro y Ortega de turno.

10.- ¿Y después qué? El final de la guerra (Dios quiera que sea pronto) no es el final de los problemas por tres cuestiones:

Putin ya se ha retratado ante los suyos y ante el mundo.

.- El panorama energético ha cambiado y, en este sentido, no hay mal que por bien no venga.

.- Y por último... El día después (cuando llegue) nadie se fiará de Putin.

Hubo un antes de la guerra, hay un durante y habrá un después tras esta locura.

Por cierto, mientras intentamos interpretar a Putin, en Ucrania siguen levantando cientos y cientos de cadáveres que los rusos han dejado a su paso.