Ángel Expósito: "Por muchos discursos que le redacten una legión de asesores, Sánchez es muy débil"

Terminamos semana y seguimos en campaña electoral permanente. Y no me refiero a las elecciones andaluzas (que también), me refiero a las elecciones generales de dentro de año y medio. Todo lo que está ocurriendo en la vida política española hay que entenderlo en esa clave. Y, si me apuras, hay que enmarcarlo mirando a la siguiente legislatura.

1. Si la suma del PSOE, Podemos y el resto dan un solo escaño más, Sánchez repetirá como presidente del Gobierno. Si es preciso con Esquerra y Batasuna en el Consejo de Ministros. Si fuera necesario, con Pablo Iglesias otra vez, de vicepresidente. Al tiempo.

2. Rufián se pone todo lo chulo que puede y sabe que es mucho, pero miente. Sabe que no va a romper nunca esta sociedad.

3. La legislatura está agotada. Y lo saben todos los participantes en el esperpento. Pero les da igual. Lo importante es aguantar hasta el final. Para el uno, a base de demagogia populista y de gastar y gastar sin freno. Y para los otros, a base de extorsionar u chantajear a sabiendas de que le tienen cogido por los escaños.

4. Y es lógico. Desde la perspectiva de los socios es muy lógico porque saben de la debilidad de Sánchez y de su absoluta dependencia. Por muy rodeado que vaya de pelotas y súbditos por muy estirado que viaje en el Falcon por muchos discursos que le redacten una legión de asesores, Sánchez es muy débil.

5. Podemos se aprovecha de esa debilidad aprobando leyes para su parroquia. Propiciando indultos imposibles y alimentando sus teorías anti OTAN, pro Putin y bolivarianas desde sus ministerios y desde la mesa del Consejo de Ministros. Y les queda año y medio.

6. Los golpistas catalanes, tres cuartos de lo mismo. Los indultos, la mesa bilateral y dinero tuyo y mío. ¡AH! y el respeto del presidente del Gobierno cuando dicen que lo volverán a hacer. Otra frasecita para la historia en boca de Su Sanchidad.

7. El PNV a lo suyo y Batasuna Bildu o como se llamen a liberar presos asesinos etarras con el beneplácito y la vergonzosa complicidad del ministro del Interior. ¡Qué papelón, Marlaska, qué papelón!

8. Mientras tanto, además del gasto, más deuda, más déficit para quien venga detrás. Lo único que importa es que miremos el dedo en vez de fijarnos en la luna. Mira la bolita, dónde está la bolita, dígame votante, donde está la bolita. Así hasta diciembre de 2023 y luego, ya veremos.

9. Y la Cumbre de la OTAN a la vuelta de la esquina. Y la presidencia de la Unión Europea para el segundo semestre de 2023. Preparémonos para ver a Su Sanchidad en pleno apogeo de egocentrismo y divinidad. Con Joe Biden en Madrid, los suecos y los finlandeses entrando en la OTAN y toda la Unión Europea en fila ante Su Sanchidad como anfitrión. Nos vamos a enterar lo que es una campaña de autobombo.

Y todo ello (¿Qué te apuestas?) con el reality documental del propio Sánchez en Moncloa. O nos lo tomamos a coña, o no va a haber quien lo aguante. Y 10 mi posdata: Nadie, absolutamente nadie se lo cree. Y él tampoco. Escucha el último corte de Pedro Sánchez. Es sencillamente impresionante:

Te doy mi palabra. Ha dicho equipazo del Gobierno de coalición. Te lo juro por Snoopy.