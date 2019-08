Ángel Expósito: "Por fin una buena noticia: se ratifica el acuerdo entre el islam y el Vaticano"

Audio

Te voy a comentar una noticia, ¿Qué digo? Un notición de esos que pasan desapercibidos y que sin embargo, perdón por la autocita, yo que he estado por allí, me lo planteo como un temazo.

Ya, ya sé que good news, no news. Ya sé que las buenas noticias no venden. Ya sabemos que a los periodistas nos encanta el morbo, la sangre, lo negativo siempre negativo. Pero ¿qué quieres que te diga? En este caso no hemos reparado como se merece en un tema trascendental. La declaración de Emiratos Árabes Unidos por el Diálogo, la reconciliación y el acuerdo con el Vaticano. Si, has oido bien. El gran Imán de la Universidad de Al-Azhar, la universidad considerada como la santa sede del islam, ratifica aquel acuerdo firmado con el papa Francisco hace meses.

Te puedes creer hasta donde consideres todo esto, pero como siempre, imagínatelo al contrario. Imaginate que el vaticano islámico que es la universidad egipcia de Al Azhar hubiera clamado por el enfrentamiento. Bueno pues ha ocurrido al contario, bien al contrario y creo que conviene detenernos un minuto en este hecho. Los colegas de religión COPE me pasan la información. El papa Francisco ha expresado su "alegría" ante la creación de la comisión que deberá dar seguimiento al documento sobre la fraternidad humana firmado por el pontífice y el imán de Al-Azhar, Sheikh Ahmed Al-Tayeb, durante un encuentro interreligioso en su viaje a los Emiratos Árabes Unidos en febrero del año pasado.

En boca del papa, "aunque desafortunadamente a menudo es noticia el mal, el odio, la división, hay un océano escondido de bien que crece y nos hace esperar en el diálogo, en el conocimiento mutuo, en la posibilidad de construir, junto con los creyentes de otras religiones y todos los hombres y mujeres de buena voluntad, un mundo de fraternidad y paz".

Pero, ¿de qué estamos hablando, de quién y de dónde?

La universidad de Gameat Al-Azhar Al-Sarif es la más antigua del mundo islámico, y una de las decanas de la cultura universal. Fundada en el mes de ayuno del Ramadán en el año 973, constituyó el centro de expansión de la teología y el conocimiento académico-religioso más antiguo que existe.

La universidad de Al-Azhar, se conoce como "Florida" en honor de la hija de Mahoma, y es el principal referente teológico de los sunníes, en torno al 85% del total de 1.500 millones de musulmanes. Aunque se le considera el "Vaticano" islámico, hay que tener en cuenta que en el islam, a diferencia del catolicismo, no hay unidad doctrinal, sino una variedad de grandes escuelas.

Al-Azhar lleva dos años promoviendo entre los líderes religiosos musulmanes los principios de ciudadanía, igualdad de derechos y libertad religiosa con pleno respeto a las minorías, siguiendo la "Carta de Medina", otorgada por Mahora en 622 como estatuto para esa ciudad. A su vez, la comisión instituida en Emiratos Árabes tendrá el objetivo de poner en la práctica los acuerdos manifestados en el documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común, en un contexto global de extremismo religioso y nacional.

El director de la sala de prensa del Vaticano, Matteo Bruni, ha manifestado que el santo padre "ha recibido con alegría la noticia de la iniciativa". Cabe recordar que el papa ha impulsado "el trabajo de la comisión para la difusión del documento" y ha agradecido a los Emiratos Árabes Unidos "el compromiso concreto en favor de la fraternidad humana y desea que iniciativas semejantes puedan multiplicarse en el mundo".

El papa Franciso y el gran Imán de la mezquita de Al-Azhar firmaron un documento conjunto para combatir el extremismo, en el marco del viaje del papa Francisco a Emiratos Árabes Unidos (EAU), en febrero de 2019. Ambos líderes han condenado el "execrable" terrorismo en oriente y occidente y han aclarado que "no se debe a la religión".

"El execrable terrorismo que amenaza la seguridad de las personas, tanto en oriente como en occidente, propagando pánico, terror y pesimismo no se debe a la religión, sino que es debido a las acumuladas interpretaciones incorrectas de los textos religiosos, a las políticas de hambre, de pobreza, de injusticia, de opresión, de arrogancia", han subrayado en la declaración.

Insisto, puede que good news, no news, pero yo me niego a aceptar este axioma. Con la que está cayendo en el mundo, con la expansión del yihadismo en África, con el drama de las migraciones, con el terror del Daesh, de Al Qaeda, de Boko Haram o de Al Shabab. El mero hecho de que desde Emiratos Árabes se promulgue el diálogo y el respeto, el mero hecho de que la universidad de Al Azhar, en el Cairo, lo subraye, ¿qué quieres que te diga? lo veo como un antes y un después.

Puede que confunda deseos con realidad, pero imagínatelo al contrario.