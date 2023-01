Ángel Expósito: "En pleno siglo XXI ha habido que reivindicar la libertad ante el intento de escrache"

Audio

Son las ocho, las siete en Canarias

Esta mañana he tenido el honor de recibir un diploma como "Alumni ilustre de la Universidad Complutense" junto a otros galardonados, entre ellos, Isabel Díaz Ayuso. Un montón de recuerdos al volver a la Facultad.

Un honor ser considerado 'Alumni ilustre' y he recordado las notas a la entrada, el autobús F desde Cuatro Caminos, el TAIMS, el equipo de rugby, unas cuantas matrículas de honor que me sirvieron para ahorrar una pasta en la matrícula del año siguiente.

Profesores que me marcaron: G Fajardo, Contreras, Cocha Fagoaga, Elena Lowy, Lozano. Y he reivindicado la obligatoriedad de estar en lo sitios. De ir al foco de la noticia. De dar voz a los que no tienen voz, Google o Wikipedia no pueden sustituir al reportero y la necesidad de ejercer con espíritu crítico, con autocrítica y con libertad. Con respeto y con Educación. Con pluralidad.

Pero Isabel Díaz Ayuso también estaba reconocida en el acto y se ha montado el follón. Visto lo visto esta mañana me da un puntito de pena. La melancolía y la nostalgia siempre funcionan en la radio y en el periodismo, pero entrar aquí con un código QR y con policías como que no.

He oído gritos del tipo "Que barbaridad, a una asesina quieren condecorar", "Fuera fascistas de la universidad", "Ayuso pepera los ilustres están fuera", "Ayuso cucaracha, la Complu no escracha".

La propia presidenta me ha dicho en algún momento de la mañana "helicóptero en la cabeza", Y he reivindicado la necesidad de viajar, de no parar de formarse y de ser curiosos. Y cotillas. Preguntar. Y se oían los gritos en el hall de la Facul.

A estos les enseñaba yo lo que es el fascismo bombardeando Ucrania, machacando a las mujeres en Irán, prostituyendo niñas en Venezuela.

Parece mentira pero en pleno siglo XXI, en España, Unión Europea, en la Universidad Complutense (universidad pública) en Madrid ha habido que desplegar a cientos de policías para que no se liara una gordísima.

En pleno siglo XXI ha habido que reivindicar la libertad. ¡Manda huevos! ante el intento de escrache de una panda perfectamente organizada, dirigida y sumisa a su Líder Supremo.

En fin, un honor compartir este nombramiento con el resto de premiados. Mola mucho. Rafa Antón, Almudena Ariza, Antonio de la Torre, Isabel D Ayuso, Miguel Trillo, Xurxo Torres, Arturo P Reverte (que no ha podido ir).

Gracias a Jorge, decano de CC de la información, a Joaquín Goyache veterinario rector de la universidad Complutense y a los profesores decidieran mi elección.

En este oficio, como en tantos otros hay que trabajar siempre como si ese programa o esa entrevista fuera la entrevista de tu vida. Como el primer día. Con Vocación.

¡Ah! Y mi posdata, este oficio del periodismo es el más bonito, pero no el más importante.