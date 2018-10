Ángel Expósito: "Nos vamos a África. Nuestro futuro depende del inmenso Sahel"

Ángel Expósito en el estudio de la Cadena COPE

"Son las ocho, las siete en Canarias.

Ponte en nuestro lugar. Llevamos años dándole vueltas al monotema catalán, llevamos más años erre que erre con la corruptelas varias; desde hace menos estamos con 'Pabloiglesias', Monedero y demás hermanos mártires, todos progresistas y reformistas, por supuesto. Y desde hace meses con este Gobierno tras una moción de censura inconcebible. Es lo que hay.

En estas, a este equipo de COPE que durante un tiempo vamos a hacer esta Linterna, se nos brinda la oportunidad periodística de viajar al corazón de África. Nos estamos yendo al Chad, frontera con Nigeria. Durante este fin de semana y el lunes te lo vamos a contar todo. Vamos a demostrar que África tiene futuro. Y que nuestro futuro depende del de África.

Se nos llena la boca con el drama de la inmigración, nos hacemos cruces un ratito, Pero a la vez, pasamos olímpicamente de la trata de personas y de los muertos en nuestro mediterráneo y del drama que supone la inmigración en pleno Siglo XXI.

Cómo será nuestra desidia o nuestra cobardía, que ni siquiera nos atrevemos a analizar y, qué digo, A luchar contra el terror más salvaje que se recuerda. El de Boko Haram, filial del daesh y de Al Qaeda. En el centro de África. Aquí, al sur. Por eso huyen a millares.

Varios datos.:

1.- Boko Haram -traducido como la educación occidental es pecado-, ha asesinado desde 2011 a 38.000 personas. Y ha provocado 2,5 millones de desplazados.

2.- Actualmente tiene dos franquicias: una de Al Qaeda, con 1.500 terroristas comandada por la bestia Abubakar Sekau; y otra franquicia del Daesh, con 4.500 animales bajo el mando de Habib Yusuf, más bestia todavía.

3.- Operan entre Nigeria, Níger, Camerún y Chad.

4.- Tres de cada cuatro atentados son suicidas. Y uno de cada cinco ataques con bombas son con suicidas, niños o niñas secuestradas.

Y 5.- En su existencia han secuestrado a más de 1.000 menores. A las cristianas las matan. Al resto las convierten en esclavas sexuales o en suicidas.

¿Sabes cuáles son las cifras de inmigrantes llegados a España en lo que va de año?

Casi 50.000 personas. 152 al día. Casi todas por pateras a través del Mediterráneo. La inmensa mayoría vienen del Golfo de Guinea y del centro de África. Del inmenso Sahel.

En este año hemos batido el récord histórico de llegadas de emigrantes irregulares. Un 150 por ciento más que el año pasado.

Y claro, s tu vivieras en el entorno de Boko Haram, ¿tú qué harías?



El futuro de Europa y de nuestra concepción de esta parte del mundo, nuestro futuro depende de África. No sólo del Magreb, que también. El Sahel es la clave.

O Europa intenta y se interesa por una solución en África. o nos estallará en la cara más pronto que tarde. Porque Estados Unidos no lo va a hacer. Y Rusia o China, ya te puedes imaginar cómo y para qué se están involucrando en África.

De verdad, asistimos como quien no quiere la cosa a un drama humano de imprevisibles consecuencias. O peor aún, de consecuencias perfectamente previsibles. La bomba demográfica en toda África, y en el Sahel en particular, no ha hecho más que empezar, entre la desesperación de sus protagonistas y nuestro pasotismo.

Porque esos migrantes, esas niñas victimas de la trata, la esclavitud sexual y el terrorismo suicida no tienen nada detrás. Ni por delante. Sólo esperan atravesar África con mafias repugnantes y colarse España.

Lo dicho. Nos vamos. En unas horas te contaremos la realidad desde la frontera entre Nigeria y el Chad.

Piénsalo. Niñas convertidas en bombas suicidas; esclavas sexuales de los terroristas o de las mafias de la prostitución. La guerra abierta contra Boko Haram. Aquí. Al sur de España. ¿Tú qué harías?".