Ángel Expósito: "Nos fiamos más de Miguel Bosé o de su hermana que de los científicos y los médicos"

Reconozco que tengo un importante lío personal y profesional en la cabeza. Por una parte, evidentemente, todo es covid y, por otra parte, estoy hasta las narices de no hablar de otra cosa que del covid.

Imagino que a ti te pasa lo mismo. Por supuesto que el coronavirus es lo más importante que nos está pasando todos los días del último año de nuestras vidas pero, no me digas que no, cuando ves que el 90 por ciento del telediario o de esta Linterna solo es coronavirus, desconectas o cambias.

Yo estoy hecho un lío. Porque no puedo, no debemos dejar de hablar de lo más importante, pero a la vez estamos provocando un "overbooking" insoportable.

Un recipiente de noticias continuo donde mezclamos la política con la salud pública; las vacunas con las elecciones catalanas y el politiqueo más chusco con las cifras diarias de muertos.

1.- A vueltas con las vacunas. En esta España de las Autonomías. ¿De verdad aún queda alguien que piense que este sistema de Administraciones Públicas es sensato, funcional y moderno?

2.- El sistema de cómputo de muertos, la comparativa del 11 M. 72.000 muertos por covid (si no son más) equivalen a 360 atentados del 11 M. Una matanza como esa, por día, durante todo 2020. Y continúa la masacre.

3.- Todo es marketing político. De la etiqueta Gobierno de España, a la culpa es de Ayuso. Del absurdo Aló presidente al gobierno de coalición imposible. Todo es marketing.

4.- La independencia de Cataluña y la lucha contra la pandemia. A ver cuánto tardan en decirnos que... si fueran independientes, la pandemia habría tenido menos incidencia en Cataluña. Que la culpa es del resto de España... al tiempo.

5.- Sobre el papel de las FF.AA. en la distribución de la vacuna ¿no estamos en un Estado de Alarma? y mientras, eso si, la noticia es que se cambia el nombre del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla y se le añade que es además, Centro Sanitario de Vida y Esperanza.

Pues claro. A eso nos dedicamos.

6.- ¿No queríamos expertos? Pues parece que nos fiamos más de Miguel Bosé o de su señora hermana que de los científicos, de los médicos y de las enfermeras.

Ponemos a caldo la campaña de vacunación contra la covid a la vez que más del 40 por ciento de españoles (según qué encuesta) dice que no se quiere vacunar.

7.- El año 2020 se cerró con 700.000 parados más. Y el dato es falso porque otros tantos afectados por un ERTE están enmascarando la verdad. El paro es otra pandemia que, parece, tampoco queremos ver. Que pague papá Estado.

8.- ¿En serio no se pudo vacunar durante esta primera semana porque cayó en fin de semana o por los festivos de Navidad? ¿En serio? como si el bicho entendiera de límites territoriales. Como si el coronavirus tuviera convenio colectivo y no trabajara en finde o en fiestas de guardar.

9.- Leo tal cual un mensaje que me envía mi amigo Miguel: "Yo me pregunto: si en diciembre de 2010 se militarizaron, vía estado de alarma, a los controladores aéreos ¿no sería lógico militarizar ahora a enfermer@s y otros sanitari@s para vacunar 24/7 a los españoles?

Sólo Israel -una democracia militarizada- está haciendo las cosas bien. Da que pensar. Y en España estamos con que si los sindicatos, que si horas extraordinarias, que si días festivos. Y la gente muriéndose.

Y concluye: En todo caso, las limitaciones sólo pueden venir impuestas por la capacidad de distribución del fabricante, pero no por la capacidad de organizar y vacunar.

y 10 a modo de POSDATA: Menudo panorama preelectoral en Cataluña, el que manda está en la cárcel por golpista, el otro huido de vacaciones permanentes en Waterloo, quien ganó las últimas elecciones (Ciudadanos) salió pitando de Cataluña, el centro-derecha constitucional partido en mil pedazos.

Podemos y la CUP luchando por ver quién es más perroflauta o perraflauta, y el último president de la Generalitat, un tal Torra. Que ¿ande andará?.

Ese es el panorama en la otrora rica, vanguardista y modélica Cataluña.