Ángel Expósito: "Los inmigrantes son nadie para el nuevo zar de todas las Rusias"

El día (en lo político) como de brazadas, previsiones falsas y frases hechas del presidente del Gobierno. Pedro Sánchez ha comparecido hoy en el Congreso y ha desplegado el manual de ripios, polisílabas, eslóganes y sonrisas cínicas como solo él sabe.

Como muestra un botón. ¿En serio? ¿Con Otegui y Rufián de socios?

Yo, sinceramente me pregunto si él se cree las cosas que dice después de que se las escriban.

Fíjate, puedo entender que en su patología se crea hasta su personaje. Lo que me alucina es que entre la inmensa corte de pelotas, aduladores, chupópteros, paniaguados y compañeros y compañeras no haya ni uno, ni uno solo que le diga que Él, Su Sanchidad, no es el más guapo de este mundo.

En clave internacional continúa el peligroso pulso entre Bielorrusia y Polonia con miles de migrantes entre medias. Miles de sirios, irakies o afganos empleados como una Infantería muertos de hambre contra las alambradas polacas.

En verdad, la gravedad del problema no es el pulso entre el dictadorzuelo Lukashenko y un gobierno como el de Polonia. El problema real es que asistimos a un nuevo episodio del combate soterrado de Putin contra la Unión Europea.

Lukashenko es un peón más de Putin; Polonia es el antiguo socio del Pacto de Varsovia y los inmigrantes son nadie para el nuevo zar de todas las Rusias.

¡Ojito! al precedente, a la escalada de tensión a los 15.000 soldados polacos desplegados a lo largo de la frontera frente a otros tantos, literalmente, seres humanos muertos de hambre y frio.

Sobre todo lo anterior, el coronavirus. Y al respecto una duda que me corroe desde hace meses: ¿Cómo es posible que en esta nuestra Europa tan avanzada, tan formada e informada, abunde tanto negacionistas de las vacunas contra el coronavirus?

¿Cómo es posible que en Alemania o Francia se disparen los contagios a la vez que se dispara el número de negacionistas? ¿Se puede ser más irresponsable? ¿Acaso no hemos tenido suficiente?

Yo respeto (porque no me queda otra) el rollo de las libertades, la legalidad vigente, los derechos ¿ya se nos han olvidado los muertos? ¿Y aún hay que tragar con miles de irresponsables a los que encima tendremos que pagarles la UCI?

Por cierto, hablando de las UCI. Vamos a cumplir dos años del inicio de la hecatombe y seguimos sin saber, de verdad, cuántos españoles murieron por covid. Nos mintieron y nos siguen mintiendo. Y no pasa nada.

¡AH! Y MI POSDATA

Se cumplen dos años de la victoria electoral de Pedro Sánchez. Momento perfecto para recordar estos dos momentos separados uno del otro unos pocos días. ¿Te acuerdas?



Y este otro a los dos días de las elecciones. Espejito, espejito ¿Quién es la más hermosa, quién es el más bello de este mundo?