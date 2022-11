Ángel Expósito: "¿No es de locos igualar la lesión a una mascota con la de una persona en el Código Penal?"

Audio

Cuando uno repasa las cosas que preocupan (y a lo que se dedican) los socios del Gobierno, te das cuenta del nivel. Y de la hipoteca que Pedro Sánchez ha firmado con toda esta gente.



Un grupo que el propio Sánchez tilda de progresistas y reformistas y que van desde el interés del PNV al "lo volveremos a hacer" de los golpistas catalanes, pasando por las locuras bolivarianas de Podemos y los asesinos etarras como cromos de Batasuna.



En los últimos dos días, así casi a voleo, he pillado estos ejemplos de unos socios imposibles:



1.- Ada Colau lanza una 'guía inclusiva' que pide llamar «extremismo violento» al «terrorismo islámico». El Ayuntamiento de Barcelona publica así una ‘Guía de comunicación con perspectiva intercultural’.



Te lo juro, perspectiva intercultural para no llamar terrorismo islámico lo que hacen los terroristas islámicos. Y en Barcelona. Donde están las Ramblas.



2.- Vicky Rosell, (lo leo en El Español) la juez, autora intelectual de la ley del 'sí es sí', marcada por insidias judiciales con políticos, periodistas, empresarios y guardias civiles. Y cabe recordar que esta señora ha estado a un paso de entrar en el Consejo general del Poder Judicial.



3.- Mohamed Said Badaoui, finalmente expulsado de España por radicalización. La Policía Nacional lo considera "uno de los principales referentes en España del salafismo más ortodoxo y responsable del "aumento del radicalismo en la provincia de Tarragona a causa de su discurso". Y los socios, con Esquerra al frente, homenajeando a un tío expulsado por salafista.



4.- Puigdemont apelará a la derogación de la sedición para que la Justicia europea le devuelva la inmunidad. Este viernes se celebra la vista contra la decisión del Parlamento europeo de acceder al suplicatorio cursado por el Supremo español.



5.- La RAE carga contra la nueva EBAU del Gobierno por reducir los contenidos de Lengua y Literatura.



La Real Academia muestra su malestar ante la propuesta del Ministerio de Educación porque la nueva Selectividad fulmina contenidos e introduce una prueba de madurez académica. Esto lo ha hecho el Ministerio de Educación. Sin socios.



6.- Otegui: «Asistimos a una auténtica cacería mediática contra Irene Montero. No estamos hablando de debates de naturaleza jurídica, estamos hablando de un linchamiento continuado que las y los independentistas vascos conocemos bien», ha dicho el dirigente de EH Bildu. Y con este socio se pacta hasta el impuesto a la banca.



7.- El portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, contraataca con un tuit recordando a Yolanda Díaz que "la obligación" del partido es "apoyar" a Irene Montero:



"Cuando la cacería adquiere dimensiones de fusilamiento, la obligación de cualquier camarada es apoyar. Primero, por decencia. Segundo, por estrategia. Porque cerrar filas cuando los rifles descargan pólvora contra una compañera es la única forma de evitar que nos maten uno a uno".



Echenique hablando de rifles, muertos, pólvora y camaradas. Curioso.



8.- Otro récord de Sánchez, solo con los relevos de Reyes Maroto candidata en Madrid y Carolina Darias candidata a Las Palmas, Sánchez superará los 40 ministros solo en cuatro años.



9.- Junqueras ante la ejecutiva de ERC tras pactar la sedición: "Bajará el precio al volver a intentarlo". La Ejecutiva celebró su "exitosa" estrategia: "El objetivo sigue siendo la independencia, pero ahora se trata de ir dando pequeños pasos".



Tal cual. Del enemigo el consejo: "Bajará el precio cuando lo volvamos a intentar".



¡Ah! Y mi posdata:



La última, La ley de maltrato animal contempla la misma pena por lesionar a una mascota que a una persona. El Pleno del Poder Judicial debatirá el jueves un texto crítico con la nueva modificación del Código Penal.



Si se compara el delito de lesiones de animales vertebrados que no requieran tratamiento veterinario con el delito leve de lesiones a las personas que no requieran tratamiento medico la pena es la misma: una pena de multa de uno a tres meses.



Te lo juro: la próxima ley iguala la condena por lesionar a una mascota con la condena por lesionar a una persona.



Dios me libre de hacer el más mínimo chiste. El maltrato animal es un horror, pero que el Gobierno iguale la lesión a una mascota con la lesión a una persona en el Código Penal, ¿esto no es de locos?