Ángel Expósito: "Hoy es el primer día que se empieza a derrotar al maldito virus"

Audio

Parece indudable que en este desastre de la pandemia del coronavirus hay un antes y un después tras la vacuna.

Quiero pensar que dentro de unos meses, cuando en nuestros respectivos países, nos hayamos vacunado la mayoría de la población... será cuando de verdad volvamos a la normalidad ¿no? Lo que ocurre, como me decía Antonio Garrigues Walker, es que esta pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de todos nosotros. La solidaridad pero también el egoísmo; superhéroes pero también el miedo; y la peor cara de la crisis económica o el hambre junto a la esperanza, la superación y el esfuerzo.

Y todo ello, lo uno y lo otro, en medio de un espectáculo político dantesco. En España sin duda, pero también en Estados Unidos, en Brasil o en el Este de Europa. En esto del populismo al poder no estamos solos. Vamos por partes en este día de la Inmaculada.

Fiesta en toda España. Es curioso, por cierto, pero parece que en lo único que nos ponemos de acuerdo es en los puentes y en las fiestas.

1 - Hoy ha empezado la vacunación contra el covid en el Reino Unido. Digamos que hoy es el primer día en que, con los nombre y apellidos de esas personas mayores o de grupos de alto riesgo, se empieza a derrotar al maldito virus.

2.- Opinión personal. Queriendo respetar todas las opciones, sentimientos y dudas, no entiendo cómo es posible que la mitad de la población española según las encuestas, hoy por hoy, diga que no se pondría la vacuna. Una mitad de la población española que, obviamente, abarca todos los estratos sociales, culturales y económicos y que sobrepone sus miedos a unos hipotéticos efectos secundarios... los sobrepone al pánico a contagiarse en la propia pandemia. Entiendo las dudas (bueno no las entiendo, digamos que no me queda otra más que respetarlas) pero creo que seguimos sin ser conscientes de la gravedad de la hecatombe.

3.- Los expertos. Hemos asistido durante todo el año 2020 a mentiras, ocultaciones y patrañas sobre los supuestos expertos del Gobierno. Y cuando te salen los expertos de verdad,microbiólogos, virólogos, farmacéuticos y te dicen: "Hay que vacunarse", entonces sacamos ese quijote que llevamos dentro y decimos eso tan valiente de "si, si, pero después".

4.- Entre medias y hasta entonces, una mega crisis económica solo comparable con la situación de la economía tras una guerra devastadora. Y parece que tampoco nos importara.

5.- Hemos llegado a un grado de conformismo (entre el miedo y la cobardía) en el que pensamos que será el Gobierno, el Estado infinito, quien nos puede y debe sacar de ésta. Vía subsidios, déficit y deuda. Parece que nos creemos aquella máxima de Carmen Calvo de que "el dinero público no es de nadie".

6.- Se confirma que a más de uno (y a sus súbditas) la pandemia 2 les ha venido de perlas. Para hacer y deshacer a su antojo. Para señalar hacia la Luna mientras nosotros con cara de tonto les miramos el dedo.

7.- Nos hemos acostumbrado a los muertos. A cientos o a miles... a diario. Como si nada.

8.- Como hace mi amigo Suso recomiendo contarlos con el equivalente de la matanza del 11 M. ¿400 muertos? pues dos 11 M en un día. ¿1.000 muertos en una sola jornada? pues cinco 11 M.

9.- Supongo que no es un día para hablar de política internacional. O sí. En este sentido, menos mal que está la Unión Europea. Con todos sus defectos. Imagínate en China, en Rusia o mira los datos de Estados Unidos. Por favor, que el eje franco alemán no se rompa nunca. Que no nos dejen en manos de quienes ya tu sabes.

y 10.- MI POSDATA. Por eso de acabar con cierto esbozo de sonrisa aunque sea para llorar. Estamos ya en Navidad como quien dice... y seguimos debatiéndonos entre familiares y allegados. ¿Sabes cómo diferenciarlos o explicárselo al policía de turno cuando nos pare? muy fácil. Saca la foto de Pablo Iglesias en un mitin. Brazos abiertos. Por un hombro coge a Irene Montero y por el otro Dina Bousselham. La hoy ministra es familia. La otra, es allegada. ¿A que se entiende? A ver qué te dice el guardia.