Ángel Expósito: "¿No hay nadie que le diga a Sánchez la verdad de con quién está cogobernando en España?"

Nos estamos acostumbrando a cosas inverosímiles. No damos abasto a contar estupideces, escándalos y mentiras. A la sandez del lunes le supera otra mayor el martes y así sucesivamente.

Es imposible seguirles el ritmo. Esta Linterna dura casi cinco horas y no nos caben más tonterías o barbaridades.

Creo recordar que en una asignatura de Periodismo que se llamaba Teoría de la Información se nos contó que las noticias nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Bueno pues ya no.

Ahora nacen y mueren directamente porque al rato aparece otra peor. Más gorda. Más estúpida. Más escandalosa. Más mentira.

Empezamos la semana con el Falcon. Seguimos y continuamos con el acoso a esa familia en Canet de Mar. Isabel Celáa nueva embajadora en el Vaticano, Alberto Garzón vendiendo sus neuras ahora promoviendo una huelga de juguetes.

Y entre medias, los ganaderos alertando sobre el suministro de leche, el recibo de la energía por las nubes, la inflación disparada. Y se ha ido Angela Merkel. ¿Has hecho el cálculo de cuánto ha subido tu cesta de la compra de un año a esta parte?

Por orden de aparición: El Falcon. El presidente del Gobierno va en su avión particular (que le pagamos nosotros) a cualquier mitin del PSOE. Y ni se inmuta. Y le aplauden absortos y obnubiladas.

Mucho medio ambiente, mucha sostenibilidad, mucha descarbonización pero yo, Mi Persona, me planto en avión en Murcia. Y en helicóptero de Moncloa a Torrejón y con una caravana de 12 vehículos entre San Javier y el mitin.

Y ahí está el tío.

El tema del acoso a la familia de Canet de Mar porque han logrado en el Supremo que el 25 por ciento de las clases se den en español... es impresionante. Incalificable.

Ayer coincidí con un catalán, muy catalán, un tipo de primera categoría y me dijo algo muy interesante: "Oye lo de Madrid es impresionante. Aquí la gente habla en los bares. Hay ruido en los restaurantes porque la gente no para de hablar".

Y me reconoció que en su Cataluña la gente no se atreve a hablar en público. Ni en los bares. Porque no sabes quién te puede estar escuchando en la mesa o en el taburete de al lado. Porque quien te escucha te puede delatar.

¿Se dan cuenta de en qué están convirtiendo a Cataluña? ¿Te imaginas un fondo de inversión a la hora de invertir o trasladar una industria con sus empleados y familias? ¿No hay nadie que le diga a Pedro Sánchez la verdad de con quién está pactando y cogobernando España?

El miedo, el silencio, el acoso. ¿Qué será lo siguiente?

Noticia también de esta semana. La exministra de Educación y ex portavoz del Gobierno Isabel Celáa será la nueva embajadora en el Vaticano. Te lo juro. Lo van a flipar. No solo por la concertada o la asignatura de Religión. Cuando suelte en Roma sus teorías sobre los hijos y los padres van a alucinar en colores.

Con todo el respeto. ¿De verdad ese puesto diplomático de primera categoría es para una señora así? ¿Esa altísima representación de España la va a ostentar Isabel Celáa? ¿Es una provocación o una insensatez?

¡AH! Y MI POSDATA. Alberto Garzón. Esta mañana ha dicho en Televisión Española que el español está privilegiado o algo así en Cataluña. Ayer convocó una huelga de juguetes. Antes de ayer que no comiéramos carne.

¿En serio hay que seguir pagando el sueldo a este ministro y a otras tantas como él? ¿No se le cae la cara del ridículo a Pedro Sánchez cuando se cruza la mirada en el Consejo de Ministros con Garzón, con Ione Belarra o con otros cuantos y otras cuantas?

Lo último, Huelga de juguetes. ¡Virgen Santa! ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí?