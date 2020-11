Ángel Expósito: "El Gobierno sigue pensando en su marketing insoportable"

Audio

No somos conscientes del problema de magnitudes bíblicas que tenemos en nuestras fronteras sur. Es como si no quisiéramos verlo. Es cierto que tenemos encima una pandemia y que nos ha estallado una crisis económica bestial, pero el drama de la inmigración no ha hecho más que empezar.

Y el Gobierno por supuesto que se esconde pero, si somos sinceros, deberíamos reconocer que nosotros como sociedad también rehuimos de este problemón.

Algo así como que se apañen los canarios o que se las apañen, cuando les toque, a los de Melilla y Ceuta. Y somos tan insolidarios como injustos.

Enseguida actualizamos datos sobre el covid en España, enseguida nos ponemos al día con las próximas restricciones y hacemos balance de la Bolsa tras las expectativas sobre la vacuna. Pero antes: un par de minutos para mirar algo más allá de nuestro ombligo...

Hace unos años, pocos, el Papa Francisco visitó la isla de Lampedussa al sur de Sicilia. Y allí, entre ese sur de Italia y la costa de Libia dijo aquello de "Vergogna". Vergüenza. ¿Te acuerdas?

Ayer, en esta Linterna, hablé con Onalia Bueno, la alcaldesa de Mogán al Sur de Gran Canaria y me dijo que ese campamento del puerto de Arguineguín donde se hacinan miles de almas ya tiene nombre: "El campamento de la vergüenza".

En pleno estallido del infierno de Libia, cuando las Armadas de la OTAN y las Ong's rescataban con Red a los inmigrantes en mitad del atlántico, mi hermano de aventuras Juan Carlos Matamoros y yo pasamos una jornada de Patrulla a bordo de un avión VIGMA del Ejército del Aire español. Y recuerdo, como si estuviera allí arriba ahora mismo, cómo aquel capitán me vaticinó --insisto, hace ya unos años-- cómo me adelantó el movimiento de miles y miles de personas dirección este- oeste en África. Cómo atravesarían el Sahel a lo ancho hacia el Atlántico y no sur-norte hacia el Mediterráneo. Expósito sobre la llegada de inmigrantes a Canarias Pues tal cual. Lo que está pasando ahora mismo desde el Atlántico hacia Canarias se sabía que iba a pasar. Era cuestión de tiempo y de una chispa que hiciera estallar esa bomba demográfica. El tiempo ha pasado y la chispa ha sido el coronavirus y, como consecuencia, la miseria absoluta sobre aquellos que ya eran pobres. Y aquí pensando en el marketing, en cómo apruebo los presupuestos con Batasuna y en cómo aguanta Su Persona hasta las próximas elecciones. ¡Ah! Y, por supuesto, con el vicepresidente de lo social conspirando en Bolivia, en la fiscalia y en el Tribunal Supremo para las cosas de los dineros de Podemos y de sus ex... asesoras. Y mientras, miles y miles de personas (la inmensa mayoría varones jóvenes) están ahora mismo navegando y muriendo entre Dakar, Nouadibú o el Sáhara y las Islas Canarias.

¿A que ni Pedro ni Pablo pisan ese puerto de Arguineguín, atestado de negros y magrebíes entre ratas como me dijo la Alcaldesa? ¿Acaso aquello no es un asunto "de lo social" para el vicepresidente chavista?

¿Sabes qué? no se atrevieron ni Pedro ni Pablo ni pisaron el tanatorio del Palacio de Hielo, ni se asomaron al hospital de Ifema en plena hecatombe del Coviden primavera como para "manchar" su imagen y su marketing con este drama humanitario de miseria y muerte.

Mezcla estos elementos: El cambio climático y sus efectos económicos; la corrupción sistémica de sus regímenes políticos; la expansión del yihadismo y el consiguiente miedo, el pánico y envuelve todo eso con la pandemia del coronavirus.

Es imposible que no estalle la bomba demográfica. Y que la onda expansiva nos arrolle, como está arrollado Canarias. Aunque no querramos verlo.

¡AH!... Y MI POSDATA: Recupero un audio del presidente francés Emmanuel Macron hace tan solo unos días. Tras el asesinato del profesor en París a manos de un joven checheno y tras la matanza de Niza perpetrada por un chico recién llegado de Túnez.

Se confirma. El drama no ha hecho más que empezar y la vergüenza irá "in crescendo" mientras Europa se rearma, cierra fronteras y el Gobierno sigue soñando en su marketing insoportable.