Ángel Expósito: “Meloni hará o deshará lo justo en clave europea, el 'follón' será con Salvini y Berlusconi'”

Más allá del positivo en covid de Pedro Sánchez (que se mejore, faltaría más), del demagógico debate sobre los ricos (a la vez que se cocinan los indultos de los ERE), del espectáculo en torno al Poder Judicial y de cómo se sacan los ojos ente Podemos y Yolanda Díaz y entre Vox y Macarena Olona, más allá de todo nuestro ombligo... La actualidad tiene tres focos fundamentales:



Italia, Irán y la guerra de Ucrania (o mejor dicho) el desastre al que el psicópata de Putin está llevando a Rusia, a la propia Ucrania y al mundo.



1.- Italia. Giorgia Meloni será la nueva primera ministra italiana. Para entendernos, lo más parecido a Vox en Europa. Varias claves: Creo que Macarena Olona haría bien en no venirse arriba con la victoria de Meloni. Nada que ver con lo suyo. Pienso que en clave europea, el Gobierno de esta señora podrá hacer o deshacer lo justo. El follón se va a montar en clave interna con Salvini, Berlusconi, y sobre todo con el drama de la inmigración.



Y, por último, me preocupa especialmente el papel de Italia respecto a Rusia. Digamos que Putin hubiera votado por esta coalición. Ese es el verdadero problema de Europa. No nos engañemos con etiquetas y otras zarandajas. Por cierto, (si no lo digo, reviento) ¿a Berlusconi se le ha quedado así la cara? ¿Se ha visto?









2.- Sobre la guerra: mientras en el teatro de operaciones sigue el contraataque ucraniano metro a metro y fosa a fosa de cadáveres, Putin se anexiona el Donbáss con unos referéndums de coña pero que le sirven. Mientras tanto, en Rusia, continúa el reclutamiento de miles de hombres... a ll bestia, como en la Edad Media. Solo entre los más pobres y en las regiones más atrasadas. Mientras las madres, las hijas, novias y esposas... se manifiestan muertas de miedo por sus varones.



¡Qué desastre! ¡Qué monstruo! Y, a la vez, ¡Qué ridículo el del Ejército ruso!



Me pregunto si el embajador ruso, los millonarios o los del partido de Putin mandarán a alguno de sus hijos al matadero. Y aún hay quien, desde los dos extremos en Europa y en España, incluso desde nuestro consejo de ministros es pro Putin en este disparate.





Irán y las protestas por el asesinato de Masha Amini





Y tercer foco: Irán. Ahora que Pedro Sánchez está medio de baja por covid digo yo que tendrá tiempo para buscar en redes lo que está pasando en el régimen de los ayatolás sin que se molesten sus socios de Podemos. ¿Te acuerdas de aquello de Pablo Iglesias cuando le preguntaron por el apoyo iraní a Podemos, cuando respondió el ex macho alfa que había que cabalgar contradicciones?



Pues toma. Decenas de muertos y miles de detenidas en las manifestaciones tras el asesinato de Masha Amini a manos de la propia policía iraní por llevar mal puesto el velo. Un velo, por cierto, como el que llevaban las invitadas a la tele de Pablo Iglesias antes de ayer. Y este tío ha estado (y sus súbditas están) en el Gobierno de España.



¡Ah! Y mi posdata: un par de píldoras de este fin de semana que me siguen retumbando en la cabeza. La primera, Andoni Ortuzar, presidente del PNV, ayer en el Aberri Eguna, cuando dijo que no cambiarán de caballo a mitad de la carrera, en referencia a que mantienen el pacto con Pedro Sánchez. Sólo cabe recordar que un día antes de la moción de censura contra Rajoy el PNV votó SI a los Presupuestos Generales del Estado.

Y otra, esta es buenísima: Salvador Illa, ex ministro y líder del PSC (o algo así) ayer en Barcelona. Asegura que bajar impuestos NO es patriótico. Y lo dice quien indulta a los golpistas, premia a los asesinos etarras y pacta con Esquerra Republicana y con Batasuna que, como todo el mundo sabe, defienden la patria española.