Ángel Expósito explica por qué Transnistria es clave en la guerra de Ucrania: “Todo un aviso”

Entre vídeo y vídeo inasequibles al ridículo más espantoso, con el Gobierno roto, con los socios a lo suyo y con la incógnita sobre Tamames y la moción de censura, a la vez que todo eso pasa, prosigue una guerra atroz, cuerpo a cuerpo, bombazo a bombazo en la puerta Este de la Unión Europea. Y nos estamos acostumbrando (nos hemos acostumbrado, de hecho) como quien no quiere la cosa.



1.- Se cumple un año del inicio de la guerra. Y, ¿quién va ganando? Evidentemente nadie. Putin no está consiguiendo invadir nada que no tuviera ya de facto en Ucrania. Y Zelenski (lógicamente) sigue sumando muertos y sangre a su resistencia.



¿Te imaginas cómo están quedando esos pueblos y calles literalmente planchadas por las bombas de Putin? ¿Te imaginas la reconstrucción material y el odio infinito de esas víctimas?



2.- ¿Con quién vamos en esta guerra? No me refiero como europeos (que también), me refiero como españoles. Podemos, Batasuna y Esquerra, por supuesto, están con Putin. Aunque disimulan. Y curiosamente también están con Putinla ultraderecha europea. Más los más ultras de la Europa del Este, los del Brexit, El procés...



3.- Sigo alucinando con la vergüenza mundial de las bestialidades del grupo Wagner. Un ejército mercenario campando a sus anchas, violando, quemando y arrasando. Pagados por un psicópata como Putin desde un Estado constituido como Rusia.



4.- El debate miope y hasta cobarde son los leopard y ahora los cazas. Es impresionante entrar en la cabina de un carro de combate de estos, con la bandera de España en el blindaje.



5.- La Europa del Este (los Bálticos, Polonia, Rumanía y Moldavia). Inolvidable lo vivido hace un par de meses en Letonia, frontera con Rusia.



El verdadero miedo para esta parte de Europa, además del horror de la guerra, es la vuelta al soviet. La mayoría de ciudadanos lituanos, estonios, letones o polacos saben qué es vivir bajo el yugo soviético. Y Putin lo representa como nadie.



6.- Moldavia. Y, en concreto Transnistria. Es franja absolutamente rusa que separa Europa de la ex URSS. Todo un aviso, más que una amenaza. Y tampoco queremos verlo.



7.- Hace poco le pregunté a alguien que sabe todo de la OTAN por el futuro de este disparate. Y me comentó que dependerá de los arsenales rusos (y de los nuestros). Y que los misiles y las balas no son infinitos.



8.- La energía, el comercio mundial, los precios... La auténtica globalización y Europa. Que Dios me perdone pero la maldita guerra nos ha traído algo positivo y es que la Unión Europea se está redefiniendo y reordenando.



A la fuerza ahorcan.



9.- Dos sistemas. El Soviét siglo XXI y nuestra parte del mundo. Eso es lo que está en juego en esta guerra y ocurre en Europa.



Y 10.- Mi posdata: ¿Hasta cuándo? ¿Es imposible poner algo de raciocinio en todo este disparate? ¿Cabe alguna negociación territorial, política, algún reparto?



Es más: ¿Se puede negociar con una bestia como Putin? Y la última: ¿Alguien (que no sea como ellos) se va a fiar de Rusia en el futuro próximo?