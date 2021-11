Ángel Expósito: "No entiendo cómo el comunismo y Stalin tienen buena prensa"

Audio

Arrancamos semana con los precios por las nubes (la luz cuesta hoy 5 veces más que hace un año...¡5 veces más!); con el planeta en fase de reordenamiento mundial (las imágenes de la frontera entre Polonia y Bielorrusia dan terror) y con el PP empeñado en no ganar las elecciones a pesar de las encuestas.



Tres o cuatro chispazos para enmarcar este inicio de semana a un mes y poco de la Navidad.

Este fin de semana se ha presentado la nueva plataforma o algo así para suceder al PCE, a IU o a Podemos. Ahí estaban Yolanda Díaz, una señora musulmana de Ceuta, Ada Colau, la médico y madre y Mónica Oltra.

¿Te imaginas a Mónica García médico y madre pasando del piso en la milla de oro de Madrid al barrio de la Víbora en La Habana? ¿De verdad la gente quiere que su ciudad herede el modelo de la Barcelona de Ada Colau?



¿Fátima Hamed defendería a la mujer afgana, allí en Kabul, como una de ellas? ¿Mónica Oltra se va a presentar a las elecciones como miembro de los paísos catalans... pero en Castellón, Valencia y Alicante? Y la última. ¿A que no hay... para que Yolanda Díaz, proponga "algo maravilloso" entre las ratas de las calles de Caracas o entre la prostitución del Puente Simón Bolívar?

No entiendo cómo el comunismo y Stalin tienen buena prensa, cómo se les considera lo moderno, lo progresista, lo reformista y lo feminista.



Esta noticia pasó desapercibida hace unos días:

El Senado aprueba la denominación de la Comunidad Valenciana como parte de Los Paísos Catalans a propuesta de Compromís (Podemos en la Comunidad Valenciana) y con el apoyo ¡del PSOE! Te lo juro.



Solo hay una cosa más estúpida que ser independentista catalán en la era de la globalización y en la Europa del siglo XXI. Y es ser independentista catalán siendo valenciano. Es algo así como ser independentista Vasco siendo navarro.

¿Históricamente, en ambos casos, no debería ser al revés?



En este mismo sentido. Noticia del pasado viernes que aún me revuelve el estómago: Baleares convoca siete plazas de médico de urgencias y excluye a tres de los cinco aspirantes por no saber el suficiente catalán.

¿Se puede ser más tonto?

Hace apenas un mes, el Gobierno Baleares hizo un llamamiento en redes: «Baleares necesita médicos»

Dos días después de que el Sindicato Médico Balear denunciara en Ibiza que tres médicos habían quedado excluidos de una convocatoria laboral por no tener el nivel exigido de catalán, Salud ha dado un giro radical y ahora reconoce la «insuficiencia de profesionales para la prestación asistencial en esta categoría», por lo que ahora los aspirantes no están obligados a acreditar como requisito el nivel de lengua catalana.

Han rectificado: El pasado miércoles habían sido convocadas siete plazas en las urgencias de Ibiza y Formentera. Sólo cinco facultativos se presentaron a este proceso y tes quedaron excluidos por no tener el nivel exigido de catalán.

Da igual que no te atiendan si te estás muriendo. Lo importante es que te den la extrema unción o el certificado de defunción en catalán.



¡AH! Y MI POSDATA: Visto todo lo anterior. Mira qué noticia más interesante. ¿Te habías enterado? ¿Tu te fiarías de adonde mandas a tus soldados?



La Fuerza de Reacción de los Marines de la base de Morón en Sevilla se traslada a Vicenza, en el norte de Italia.

Al parecer lo venden como un cambio de reorganización interna del Pentágono y no tiene trasfondo político. Ya.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El hecho es que se trata de la primera reducción significativa de las tropas estadounidenses en España desde que, en 1992, se fueron de Torrejón.

Cuando se complete la mudanza habrán salido de España 850 marines y ocho aviones: seis de despegue vertical y dos Super Hércules de transporte.

Pregunta. Si tú fueras EE.UU. Y ¡Ojo!. gobierna Joe Biden que Trump ya se fue... ¿Tú te fiarías?