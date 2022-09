Ángel Expósito: "Durante este curso que hoy empieza oficialmente va a costar mucho dar buenas noticias"

Audio

La noticia del día es la rebajar del 21 al 5 por ciento el IVA en la factura del gas. Lo que era imposible, se ha hecho imposible. Lo que era una ocurrencia absurda y populista del PP, de repente, se ha convertido en otro milagro de Su Sanchidad.

La reducción se pondrá en marcha desde el mes de octubre hasta el 31 de diciembre. El presidente, Pedro Sánchez, ha hecho el anuncio esta mañana en la SER, (¿Dónde sino?), y ha anunciado que la medida será ampliable en el tiempo a partir del 1 de enero si fuese necesario. Ni qué decir tiene que lo ampliarán otros seis meses por lo menos, hasta mayo o junio de 2023, teniendo en cuenta que en mayo hay elecciones municipales y autonómicas. ¿Nos apostamos algo?

Tal y como pintan las municipales y autonómicas para el PSOE y para Podemos, prepárate para subvenciones, rebajas, regalos, donaciones, premios. Solo les va a quedar salir al balcón y ponerse a tirar monedas como años atrás hacían los padrinos en los bautizos. ¿Te acuerdas? Ten por seguro que la medida se ampliará hasta después de las elecciones y, eso sí, lo anunciará cuando corresponda en La Sexta u otra vez en la SER. Igual que prolongará la gratuidad de las Cercanías de RENFE. Al tiempo.

A partir del anuncio (te recuerdo, se rebaja el IVA del gas del 21 al 5 por ciento desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre), varias consideraciones:

Uno: de sabios (y de oportunistas, por cierto) es rectificar. Lo que hasta ayer era una ocurrencia sin sentido del PP, hoy es el bálsamo de fierabras. Sólo faltaba que lo anunciara Su Sanchidad. Recuerda si no lo que decía hace horas la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Donde dije digo, digo Diego. Total...

Dos. ¿Te acuerdas cuando María Jesús Montero decía que el IVA no se podía tocar porque lo prohibía Bruselas?. Simplemente, desde el respeto, era mentira. Otra mentira.

Tres. La noticia beneficia especialmente a las industrias dependientes del gas, evidentemente, y estoy pensando en siderurgia, porcelanas, materiales de construcción y cocinas. También a clientes particulares y hogares. Pero insisto: clientes de gas.

Cuatro. A partir de ahí te preguntarás: ¿Y yo, que no tengo gas, pero que se me ha duplicado la factura de la luz? ¿Yo qué? Pues a ti que te den. Por ahora. Al menos hasta que 'Su Sanchidad' tenga a bien rebajar otro IVA.

Y cinco. Lo pidió Núñez Feijóo, lo negó Pedro Sánchez, ahora rectifica Sánchez. Da lo mismo.

¿No se dan cuenta en Moncloa que el pacto energético ha de ser entre Gobierno, PP, empresarios y empresas energéticas? ¿No se dan cuenta los genios de la Moncloa que no tiene un pase que el pacto energético sea entre Sánchez y Otegui?.

En este sentido (no se me va de la cabeza) hablando de pactos, hipotecas y socios, sigo con el estómago revuelto por los premios de Marlaska al asesino Txapote, a Henry Parot y a otros once asesinos. Digo yo que ya estarán cerca de casa o a punto de irse al País Vasco. En un par de findes les tenemos de chiquitos en la herriko taberna del pueblo.

¿Qué pasa? Pues que tras el anuncio ayer, 31 de agosto, de este paquete de trece asesinos galardonados, hoy tocaba taparse las vergüenzas y limpiarse el vómito. Había que tapar el escandalazo cuanto antes. ¿Cómo se tapa una basura así de mal oliente? Pues muy fácil: llamo a la SER, pido paso, anuncio la rebaja del IVA del gas y ya nadie habla de la hipoteca con Batasuna.

Así de fácil. Y todos detrás.

1 de septiembre. Cuesta de la vuelta al cole, lección de economía real y no se tu pero yo tengo la sensación de que demasiadas veces los políticos y los periodistas. Los periodistas y los políticos nos alejamos demasiado de la realidad. Nos llenan (y entramos al trapo) de titulares y frases hechas y se nos olvida la gente, gente, que diría Fernando de Haro.

1 de septiembre y la cosa pinta como pinta. Deuda infinita, déficit in creciendo, chapuza y ocurrencia tras chapuza y ocurrencia... Y tú pagando impuestos, llorando cada vez que te llega el recibo de la luz, cada vez que llenas el depósito o vas a la compra. Durante este curso que hoy empieza oficialmente va a costar mucho dar buenas noticias. Nos va a costar mucho levantar la moral y mantener cierto buen rollo, pero son los tiempos que nos han tocado vivir en el mundo, en Europa y en España.

Así que a currar (los que tenemos la suerte de poder hacerlo) y a cumplir con Hacienda (faltaría más). Y cuando la cosa apriete y apriete más todavía, acuérdate de tu padre y de tu madre (como procuro hacer yo) porque seguro que ellos lo pasaron mucho peor y consiguieron salir adelante. Consiguieron sacarnos a nosotros adelante.

Ah, y mi posdata: miro hacia Rusia. Fíjate que noticia: El presidente de la petrolera rusa Lukoil, Ravil Maganov, ha muerto esta mañana tras caer por una ventana del Hospital Clínico Central de Moscú. "Maganov se ha caído por la ventana de su habitación en el Hospital Clínico Central esta mañana. Ha muerto a causa de las heridas", indica una fuente anónima.

Y mira qué curioso... En marzo pasado, Lukoil fue una las pocas empresas rusas que pidió el fin de la guerra en Ucrania. Cuatro meses después de aquella petición del presidente de Lukoil contra la guerra de Putin, Don Ravil Maganov se cae por la ventana del Hospital.

¡Carambas!