Ángel Expósito: "Se destruye al Rey Emérito y luego nos cargamos el Poder Judicial"

Audio

Son las ocho, las siete en Canarias

Sin duda es la noticia del día:

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, pone fin a una de las tres investigaciones abiertas en torno al patrimonio de Don Juan Carlos. Se trata de la línea más reciente, de finales de 2020, sobre movimientos económicos en un trust constituido en el paraíso fiscal de la Isla de Jersey. Información exclusiva Cope.

De acuerdo al borrador al que tuvo acceso Cope «no existe constancia alguna» de la vinculación del padre del Rey con el conglomerado.

La resolución de 20 folios, que está sólo a falta de firma, concluye que «no concurren indicios que permitan dirigir reproche penal contra S.M. D. Juan Carlos de Borbón y Borbón».

El fiscal anticorrupción resuelve que «procede acordar el archivo de las diligencias de investigación».

La cuestión es: ¿Y ahora qué?

Se supone que ahora toca que don Juan Carlos vuelva a España, ¿no?. Dicho esto (que sería lo lógico pero no sé cuándo ocurrirá) cabe plantearse algunas claves, al menos, para pensar:



1.- Esto de la justicia popular o justicia publicada es nuevo. Y muy peligroso. En función del pressing mediático; en función del número de periodistas y opinadores que nos lancemos al cuello; según el porcentaje de las tertulias se dictarán sentencias.



¿Cómo se mide eso? Da igual. ¿Dónde queda la presunción de inocencia? En el limbo. ¿Quién dicta sentencia? El pueblo. ¡Ja!. ¿Y quién se supone que maneja a ese pueblo? Exacto.

2.- El papel del Gobierno en todo este embrollo me parece muy importante. Oficialmente el exilio en Emiratos Árabes fue una decisión personal, pero eso no se lo cree nadie. No seamos necios.

Recuerdo una conversación con gente muy bien informada y formada que me recordaron cómo y cuándo fue la abdicación del Rey Juan Carlos. Con Rajoy en Moncloa y Pérez Rubalcaba al frente del PSOE. Y este segundo nombre fue clave. ¿Te lo imaginas ahora?, me preguntó.

Ahora, el Gobierno de España hizo todo lo posible para el exilio. Y aún lo "venden" como la neutralidad de la Moncloa. Otra cosa es el papel de la actual Zarzuela (que también merece su análisis) pero la idea y el empujón nacieron del Gobierno. Y Sánchez tragó, si no fue el líder del invento.



3.- ¿Extrapolamos esta fórmula a otros casos dejando a un lado la labor de la Justicia? No sé, casos de Justicia popular sobre las conexiones de Venezuela, sobre los permisos a etarras, sobre corrupción política, ¿hacemos casos de la opinión pública y de la opinión publicada también en estos casos?



Es más: ¿Empujamos al exilio a sus protagonistas antes de la decisión de la Fiscalía o del juez? ¿Te imaginas el exilio "por decisión pública" de los de la Gürtell, de Chaves y Griñán, el exilio de los de Batasuna y no te digo del macho alfa o Monedero?

Y a modo de conclusión: La clave de bóveda no es el Rey Juan Carlos (que también! es el régimen del 78. El objetivo es la Constitución.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Asistimos a un proceso de desinstitucionalización constante, desde la Educación al poder judicial, pasando los el Parlamento un proceso en que vale todo para debilitar los cimientos. Y eso lo permite (por ser suaves) el propio Consejo de Ministros con el calendario y el "timing" que marcan los socios.

Un proceso suicida al que, seamos sinceros, este PSOE no hace asco alguno.

La clave de bóveda, insisto no es don Juan Carlos (que también) el quiz de la cuestión es la Jefatura del Estado. El eje es la Constitución de 1978. Se destruye o exilia al Rey Emérito, se debilita al Rey Felipe, y luego nos cargamos poco a poco el Poder Judicial, lo que queda del sistema educativo y derrumbamos el prestigio que le quedara al Parlamento.



¡AH! Y MI POSDATA.

Ya, ya sé que los periodistas no debemos ser noticia. Y que antes la muerte que la fuente. Pero como estoy leyendo y oyendo un montón de tonterías, conviene recordar que Cope ha tenido acceso al informe del fiscal anticorrupción antes de que lo tengan las partes.

Insisto: Ninguna de las partes (además de la Fiscalía). Ni la defensa del Rey Juan Carlos, ni alguna acusación o ningún juez.