Ángel Expósito: "El desempleo no es sólo economía, también afecta a familias, a la salud y a la educación"

Durante todo el día de hoy, aquí los de la COPE nos estamos fijando en el paro. En el desempleo como uno de los grandes problemas de esta España nuestra. Una de esos asuntos que nos preocupan, lógicamente, que nos retratan ante el mundo y que, sin embargo, es un problema lleno de aristas y contradicciones.



1.- El dato del día:El paro baja en 27.0000 personas. La cifra total de desempleados sigue siendo de muy elevada, algo más de dos millones novecientas mil personas.



El paro se redujo en todos los sectores pero especialmente en sector servicios y agricultura. El mes pasado cuenta 16.000 afiliados más a la seguridad social, un cifra que está lejos de los 51.000 ocupados más que dejaba el mes de septiembre.



Resumen: Se ralentiza la creación de empleo pero estamos en máximos de ocupación con más de 20 millones 200 mil cotizantes.



2.- A modo de introducción. Según el CIS, el 73 por ciento de los españoles pensamos que la situación económica española es mala o muy mala. Obviamente, aunque no queramos verlo, la primera derivada de esa realidad es el empleo.



El trabajo es el primer y mejor termómetro de la realidad económica y social de un país, de un territorio y de una sociedad.



3.- Seamos sinceros, ¿nuestro sistema educativo se corresponde con nuestra realidad económica? ¿Nuestra formación va acorde a las necesidades del mercado? ¿Cómo es posible que con una tasa oficial de paro oficialmente del 113 por ciento tengamos cientos de miles de trabajos sin cubrir?



Lo dicho, con sinceridad, parece que no hemos aprendido nada. Ni en la Formación Profesional, ni en la Universidad, ni desde la Primaria. La cruda realidad es el sistema educativo (bueno, los 17 sistemas educativos más Ceuta y Melilla) no piensan en el futuro laboral.



4.- La Economía sumergida. Ese inmenso fantasma que supone la economía sumergida. ¿Alguien cree que una economía y una sociedad como española podría aguantar nuestros porcentajes de paro sin estallar?



La clave está en la economía sumergida como un auténtico cáncer de nuestro sistema y nuestra idiosincrasia.



5.- Piénsalo. El paro hace 40 años rondaba el 16 por ciento y hoy rondamos una tasa del 13. Con lo que ha cambiado esta España nuestra en nuestro entorno. ¿Cómo es posible que en el desempleo sigamos batiendo récords?



6.- En este sentido, países con mayor tasa de desempleo en Europa: España, Grecia e Italia. Los mejores: República Checa, Polonia y Alemania. En cuanto al mundo desarrollado (OCDE) los peores: España, Grecia y Turquía. Los campeones: República Checa, Japón y Polonia.



7.- Otros dos datos: Paro juvenil vs parados de larga duración. El desempleo juvenil se sitúa en el 31 por ciento. Más del doble de la media. Y los parados de larga duración son casi un millón doscientos mil.



8.- Sobre las ciudades de España con más y menos parados: Con mayor desempleo figuran Linares, Sanlúcar, Jerez de la Frontera, La Línea y Chiclana. Las localidades con más trabajo: Pozuelo, Sant Cugat del Vallés, San Sebastián, Las Rozas y Majadahonda.



9.- Previsiones de paro para los próximos meses. Según el Gobierno terminaremos este año en el 12,8 por ciento. Funcas dice que el 12 y el Banco de España en el 12,9. Para 2023 las previsiones apuntan al 11,7.



O sea, que seguiremos igual.



Y 10. Mi Posdata: Este problema del desempleo no es sólo Economía (que también). Afecta a las familias, a la salud física y mental del desempleado, en la educación, en el futuro como sociedad.



Y no te digo en la sostenibilidad del sistema de pensiones, del estado de bienestar, en las cuentas públicas y en la solidaridad. El desempleo no es sólo una estadística o un termómetro de la Economía. El paro marca nuestro futuro.