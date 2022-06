Ángel Expósito: "Debemos aumentar el gasto en Seguridad y Defensa inexorablemente"

Audio

Ya se han ido los líderes mundiales que han participado en la Cumbre de la OTAN. Todo ha salido como se esperaba (estupendamente) en cuanto a organización y despliegue de medios digamos que hemos quedado bien. Muy bien. Pero ahora empieza la juerga.

El mundo ha cambiado. Estamos viviendo cómo se fragua un nuevo orden en el planeta y lo estamos viviendo en directo y hasta en casa.

Varias claves:

1.- No olvidemos que esta Cumbre se celebra en Madrid como conmemoración de los 40 años del ingreso de España en la OTAN. ¡ 40 años ya ! Y nuestro Gobierno, por cierto, sigue con la matraca de los 40 años de Franco incluso de la mano de Batasuna.

Sobre la efeméride en sí digamos por simplificar que menos mal. Tal y como ha ido el mundo en estos 40 años, menos mal que Calvo Sotelo dio el paso y que Felipe González giró 180 grados.

2.- Una consecuencia directa de la guerra de Rusia contra Ucrania es que hemos evolucionado hacia más Europa. Y hacía más OTAN. Digamos que los bombazos de la bestia de Putin nos ha abierto los ojos. Y nos ha desgarrado el alma.

A la vez que mata a miles de ucranianos, a miles de sus soldados y expulsa de su tierra a millones de mujeres y niños.

3.- Estados Unidos también va a jugar un nuevo papel con y hacia Europa. No es cuestión de Joe Biden porque el zumbao de Donald Trump ya venía a decir lo mismo en este capítulo, pero está claro que Estados Unidos vuelve a liderar.

No es por buscar un gran eslogan, pero el mundo desarrollado se ha dividido en el mundo libre o el mundo donde no hay libertad.

4.- África. Una bomba económica por su riqueza en materias primas; una bomba demográfica y una hambruna en puertas.

Y Rusia penetrando con mercenarios, y los chinos penetrando con infraestructuras e ingenieros sabiendo ambos que pueden usar el terrorismo y los golpes de Estado para lanzar hacia Europa a millones y millones de emigrantes.

5.- ¿Quién es anti OTAN en España? ¿Cómo es posible que una buena parte del Gobierno de España sea anti OTAN y hasta pro Putin?

A los anti OTAN les querría ver yo allí en Moscú, en Cuba, Venezuela o Corea del Norte viviendo como los de allí. Y en cuanto a nuestro Gobierno solo hay una razón: El interés único y personal de su Sanchidad por mantenerse en el poder.

6.- Para las Fuerzas Armadas españolas estos 40 años han sido fundamentales. Por su papel (y el nuestro) en el mundo. Por su modernización e internacionalización.

Son marca España. No te imaginas (o sí, si te lo imaginas) lo que se siente cuando les ves por ahí fuera.

7.- Para todo lo anterior hace falta dinero. Inversión, presupuestos y más gasto. No queda otra.

Lo contrario son palabras buenistas, bonitas, vacías y falsas. Debemos aumentar el gasto en Seguridad y Defensa inexorablemente y el Gobierno (quiero creer) que cumplirá con ello. Eso sí con el apoyo del PP no con sus socios parlamentarios y de Gobierno.

8.- Vuelvo a la guerra. Rusia como para fiarse. No sé si algún día Rusia recuperará la confianza del resto del mundo, visto lo visto, y matado a los que ha matado.

El daño de Putin hacia la gran Rusia pasará a la historia. Y seguro que le da lo mismo, como a todo buen sátrapa, pero es así. Es un psicópata. Un monstruo del que se sospechaba pero que ya conocemos. No nos engañemos más.

9.- ¿Y el final de la guerra? Desde que estuvimos en Ucrania mantengo la misma tesis. Solo hay un final posible. Y es una negociación atroz y territorial. Putin ha conquistado el Donbáss y las orillas del Mar Negro a sangre y fuego. Y ya no lo va a soltar. El asunto es cómo y cuándo se negocia. Y se cede. Digamos que Putin no ha conquistado Ucrania pero Zelensky no puede resistir una guerra para siempre.

Habrá que reconstruir, ayudar, europeizar y ceder territorio al monstruo.

y 10. Mi posdata. El éxito, las loas y las poses de Pedro Sánchez y de Begoña Gómez duran lo que duran. Valen para el docu reality de su Sanchidad ya lo verás, pero pasará.

Y mañana, tras las entrevistas en la SER, en Televisión Española y en la Sexta, la inflación seguirá desbocada. Y continuará en el asalto a las instituciones, a empresas, a organismos y a todo lo que se le ponga por delante.

Y Sánchez lo seguirá haciendo con Batasuna, con Esquerra Republicana con las súbditas de Pablo Iglesias y, por supuesto, con una legión inmensa de pelotas y asesores que no se atreven a decirle que va desnudo.

Y le queda año y medio. E intentarán que sean otros cuatro más. Ya lo dijo su amigo.Otegui.