Ángel Expósito: "¡Cuánto hubiera dado Sánchez por ser él el más alto representante de España en Windsor!"

Acabamos de aterrizar en Madrid procedentes de Londres. Cansados, sinceramente, tras el palizón de estos días... y alucinando todavía con lo vivido en la calle, en el funeral y entierro de la Reina Isabel II.

Tres o cuatro claves. Decía Rubalcaba que los españoles enterrábamos muy bien. ¡Ja!. Para honras fúnebres las de los británicos para su Reina. Qué exhibición de protocolo, de organización y de disciplina. Luego serán todo lo que quieras... hasta el punto de que aprobaron el Brexit en un ejercicio de paletismo y soberbia suicidas pero que les quiten lo enterrado (en este caso).

Me llama la atención que más allá de la admiración y hasta la envidia. Nuestro tema sea la foto de los Reyes Felipe y Leticia con los Reyes Juan Carlos y Sofía. Nos va el cotilleo más que a un tonto una tiza. Y el Gobierno, malmetiendo y exiliando.

¡Cuánto hubiera dado Pedro Sánchez por ser él el más alto representante de España en Westminster y en Windsor!

Me lo imagino hasta avalazándose sobre el ataúd o aprendiendo a tocar la gaita en cero coma para aparecer en la ceremonia con falda escocesa.

Y por último, ya en serio, y mirando al futuro el príncipe William. El futuro Rey Guillermo y la que será Reina Catalina, la princesa Kate.

Deberíamos a empezar a leer sobre el personaje más que sobre Carlos III. Por edad --obviamente-- y por una imagen espectacular entre la opinión pública británica. No se cuánto tardará el futuro pero este se llama Guillermo y Kate.

Por cierto, un último chispazo. Ni el mejor guión de televisión, ni la mejor película podrían haber competido con el espectáculo, la narración y el tono de la BBC. Toda una lección al mundo entero de periodismo e imagen.



Y en estas, como te decía, que cogemos el avión de Iberia y volvemos a casa. Y lo primero que pienso (por eso de ir mentalizándome) es ¡Dios mío que curso político nos espera! ¡Menudo añito con elecciones autonómicas y municipales y luego las generales.

Lo último es que el ministro Escrivá pide centralizar impuestos para evitar el «despropósito» de que las comunidades autónomas compitan en materia fiscal. Lo ha dicho en Onda Cero a raíz de la supresión del impuesto de Patrimonio en Andalucía.

El Gobierno o su portavoz (el consejo de ministros cada día que pasa se parece más al ejército de Pancho Villa) pone a parir a las comunidades del PP por electoralismo. Te lo juro. Y yo me pregunto:

¿A que no hay para plantear lo mismo con Cataluña y no te digo con el País Vasco y Navarra? ¿Por qué hay que armonizar impuestos cuando alguien los baja y no cuando otro los sube? Es más, puestos a armonizar desde el Consejo de Ministros ¿no deberíamos armonizar la educación en español? ¿Los pactos con Batasuna son centralizar algo?

Luego me aparece por ahí Pablo Iglesias dando lecciones a García Page de lo que debe decir o no sobre Feijóo. Y lo dice el ex macho alfa que salió con el rabo entre las patas (con perdón) tras la barrida de Isabel Díaz Ayuso en Madrid.

Se lo tiene tanto creído. Que no se acuerda de que huyó haciendo el ridículo tras ser machacado en las elecciones autonómicas.

Y hablando de egos subiditos. Alguien debería decirle a Macarena Olona (ex de Vox, actualmente en Vox o futurible de Vox) que ya vale... que nadie se cree lo de aquellos motivos de salud, que tiene su plaza más que bien ganada por estudiar una oposición durísima y que deje de protagonizar este numerito. Por ella misma.

Y en estas que paso la página y aparece la tal Mónica Oltra, te lo juro, dimitida tras el repugnante caso de su ex marido con una menor tutelada. Y tenemos que verla ahí como si fuera Ángela Merkel... ¡Mónica Oltra!... y miro a Londres y pienso en Boris Johnson o en el inútil de Cameron (el del Brexit) y pienso... ¡cómo está el mundo!.



Termino con mi POSDATA. Enésimo homenaje a un asesino etarra en el País Vasco. En esta ocasión... en Bermeo. Un asesino que fue condenado por matar a un taxista y un peluquero. ¡Menudo gudari!... ¡Menudo cobarde!.

El taxista era Juan José Uriarte y el peluquero Agapito Sánchez asesinados por el comando Orbaizetegi en 1985.

Uno de sus asesinos era Elías Fernández Castañares, fallecido el pasado 15 de septiembre tras pasar 27 años en prisión. Lo cazaron cuando iba a matar a dos guardias civiles.

El asesino cobarde de un taxista y un peluquero fue despedido el pasado viernes con todos los honores, a plena luz del día, en su pueblo... Bermeo.

Y no me imagino a los terroristas yihadistas del puente de Londres o de la esquina de Westminster... enterrado con honores en Escocia o en Manchester.

Y entonces entiendo muchas cosas de las vividas (y enterradas) estos días. Igualito que aquí.