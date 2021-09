Ángel Expósito: "¿Cuántas veces has oído eso de Mariano vuelve? ¿O aquello otro de Felipe vuelve?"

Vídeo

¡Qué bien sienta salir de la Villa y Corte, de vez en cuando, para confirmar que España es muuucho más que Madrid!. Y si comparas nuestras cosas con las cosas del mundo ya ni te cuento. Hoy encendemos 'La Linterna' en Galicia. Estamos en O Grove. Asistimos al Tercer Foro La Toja Vínculo Atlántico con dos invitados muy especiales.

Sea cual fuere tu voto, tu ideología o tu pasado, seamos sinceros. ¿Cuántas veces has pensado, cuántas veces has dicho o cuántas veces has oído eso de Mariano, vuelve? O aquello otro de Felipe vuelve.

No se trata --o sí-- de repetir que cualquier tiempo pasado fue mejor. Sencillamente es cuestión de poner las luces largas y elevar la perspectiva. Por eso (y vuelvo al principio) se agradece escuchar de manera sosegada y educada, aunque sea para discrepar. Aquí, en el Foro La Toja escuchas tendencias y posibles soluciones. Y claro, cuando les oyes te acuerdas de Puigdemont, de Ione Belarra, de los socios de Sánchez, de la diputada de Junts hablando del putiferio y te echas a temblar.

Aquí, en La Toja oyes la profundidad en el análisis de los problemas y se te caen los palos del sombrajo cuando recuerdas el procés, la legión de asesores que pagamos religiosamente, las mentiras, la propaganda. Aquí en O Grove, aprendiendo tanto de por donde va el mundo te das "cuen..." del volumen de la monumental chapuza del caso Ghali, del drama de la inmigración o del peligroso intento de los procesos bolivarianos.

Coge un mapa mundi, una bola del mundo, de esos que ya ni te acuerdas que lo tenías pero que andan por ahí. Y haz el siguiente ejercicio. Localiza España y mira nuestras fronteras: Una Unión Europea despistada; el Mediterráneo lleno de inmigrantes; Marruecos y Argelia casi a tartas y el Atlántico repleto de cayucos. Un poco más allá. Ampliando fronteras, la Rusia de Putin (sin comentarios); Turquía como el carisino portero de un Oriente Medio siempre en llamas; el inmenso Sahel desde Etiopía y Sudán hasta Mauritania y Senegal y al otro lado del Atlántico una América Latina cada vez más chavista y unos Estados Unidos que sólo miran hacia Asia (y al Reino Unido del Brexit, of course). Y así está el mundo. Y nosotros con estos pelos. Y con esta Política.

Y con estos precios de la energía, porque que sepas que casi ya, el precio de la luz es el más caro de la historia. Dentro de una hora entre las 21 y las 22 horas la luz costará 221 euros el megavatio hora. Menos mal que como dijo la vicepresidenta Teresa Rivera "el recibo está razonablemente controlado". Es más. Tú, autónomo, peluquera, propietaria de un bar o taxista, ¿tu recibo está razonablemente controlado?

Lo dicho. Hoy encendemos 'La Linterna' desde el Foro La Toja Vínculo Atlántico y ampliamos el foco para huir del politiqueo patrio, para disfrutar de un puntito de nostalgia con nuestros invitados y para aprender.

¡AH! Y MI POSDATA. Dentro de un par de horas aqui en 'La Linterna', entrevista. Entrevistas con Felipe González y con Mariano Rajoy. Lo dicho. La nostalgia en la radio siempre funciona.