Ángel Expósito: "Cierres y quiebras, ¿esto era lo de la nueva normalidad?"

Desde luego que no estoy en el sitio ideal para hablar de crisis, de desastre de gestión y de pandemias...

Hoy hemos encendido La Linterna en Cádiz, en pleno centro de la ciudad, estamos en el palacio de la Diputación. Y mantengo que esta provincia es el resumen perfecto de la Historia de España que, en gran medida es la historia del mundo.

Enseguida te cuento cómo es esto y enseguida intento explicarte el caos político, económico y administrativo del estado de alarma o como se llame este despendole.

Desde aquí cuesta hablar del coronavirus y de la hecatombe económica. Y no te digo de quiénes están al frente de este caos. El cabreo, el miedo y la incertidumbre se multiplican cada vez que el presidente del gobierno sale a vender eufemismos y frases hechas.

Y junto a todo eso tengo cierta sensación de agobio, preocupación y pena. Si me apuras, sobre todo, de pena.

Lo último, de ayer mismo un estado de alarma que no es más que un paraguas legal, lleno de verborrea, para que Su Persona intente gestionar con sus socios en una España desvertebrada hasta el ridículo.

Y, ya de paso, para que Su Persona levite mientras sigue aplastando a la oposición. Y si levita Sánchez. Imagínate su vicepresidente, imagínate las súbditas.

¿Tú te has aclarado con qué pasa en tu ciudad, en ti pueblo y hasta en tu barrio? ¿Sabes si puedes salir de tu comunidad autónoma?. Es más. Si eres de Madrid y puedes ir a Andalucía ¿Te dejarán pasar por Castilla La Mancha o por Extremadura?

Y aquí hago un paréntesis. Como te digo estamos en Cádiz, como dicen por aquí, un sitio donde el Levante o el Poniente se han llevado al bicho. Y que siga así.

Mira, estoy a pocos metros de la plaza de los periodistas y es que la Constitución de Cádiz de 1812 implantó la libertad de prensa. Y lo redactó un tal Argüelles.

Y desde aquí, miro al Sur e imagino al moro Yabal Tariq conquistando Gibraltar y antes a los fenicios en Sancti Petri, a los romanos en Bolinia. A los musulmanes en Vejer y en Arcos y en Jerez, y te vas a la desembocadura del Guadalquivir mirando a América desde San Lucar de Barrameda y Trafalgar, y estas Cortes de Cádiz y el Pinar de los franceses en Chiclana, donde los gaditanos dieron pa' el pelo a las tropas de Napoleón.

Justo enfrente de La Isla del León, San Fernando, donde se ubica el Panteón de Marinos Ilustres y donde tiene su base el Buque Escuela Juan Sebastián Elcano.

Expósito sobre la gestión del Gobierno de la pandemia: "Falta de credibilidad"

Así que, en efecto desde aquí, cuesta hablar del desastre de este Gobierno y del descontrol del coronavirus. Pero es lo que hay. Se trata de compaginar el chute de orgullo y de historia con la cruda realidad que nos contagia.

¿Esta realidad de cierres y quiebras, esto era lo de la nueva normalidad? ¿No habíamos vencido al virus hace cuatro meses?

El problema de esta autoridad tan pomposa y tan de escaparate es la falta de credibilidad. Y cuantos más "Aló presidente"... peor. Más sensación de excusas, más postureo y mayor reconocimiento de inutilidad.

No sé. No se ve una salida lógica ni rápida a todo esto, entre otras cosas porque nos han tocado los peores líderes imaginables para gestionar la peor crisis desde la posguerra española. Y creo, sinceramente, que no exagero ni un pelo.

Estamos haciendo esta Linterna desde el Salón Regio de la Diputación de Cádiz. Un salón presidido por un retrato del Rey Felipe y que se construyó ex profeso para la visita de la Reina Isabel a mediados del siglo XIX.

¡AH!... Y MI POSDATA... ¡Qué paradoja!... ponte en nuestro lugar...

Estamos en uno de los corazones de la historia de España --y por qué no decirlo, de la historia del mundo-- y tenemos que contarte el despendole administrativo y territorial de esa misma España, en plena pandemia, desde un lugar donde hace dos siglos se construyó la Constitución liberal de 1812.

Seguimos en Cádiz, más a gusto que en brazos, y eso sí. Reiterando el enésimo llamamiento a la responsabilidad individual. Porque esto depende de ti y de mi. La salida de esta crisis depende de cada uno de nosotros porque como dejemos que dependa exclusivamente de la política... estamos jo... estamos apañados.