Expósito a las 20h: “Quien a hierro mata, a hierro muere”

La polémica con la tesis de Pedro Sánchez ha protagonizado el monólogo de Ángel Expósito de este jueves. “A vueltas con la tesis de Sánchez. Con algunas certezas, un montón de preguntas y, sobre todo, una duda fundamental. El quid de la cuestión: ¿Aguantará Pedro Sánchez como presidente del Gobierno? ¿Este caso del plagio le puede costar el puesto, nada más y nada menos que al presidente del gobierno?

Lo primero... Vete tú a saber. Lo segundo... Las cosas son como acaban, no como empiezan. Y lo tercero... ¿cuánto aguante tiene el ser humano... Cuánto puede soportar el ego, el orgullo o el cargo?

No sé... Sin duda alguna, Pedro Sánchez es un tipo con una capacidad de aguante impresionante. Con una ambición enorme y también con unas buenas dosis de estrategia y paciencia. Dicho lo cual… la cuestión es... ¿para este marrón... También tendrá esa paciencia, ese aguante y esa ambición? ¿Con lo que le ha costado llegar hasta la Moncloa… le va a tumbar una tesis? ¿Hasta dónde llega el nivel de cinismo en un político?

Vamos por partes, porque este lío tiene un montón de enfoques...

Recuerdo: Evangelio de San Mateo (capítulo 25, versículos 51-52)... "Uno de los que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús le dijo: "guarda tu espada, porque el que a hierro mata a hierro muere”.

Esa es la cuestión... Porque la propia tesis y la calificación cum laude son sobre todo... unas enormes chapuzas, por supuesto, pero en el fondo... el problema para Pedro Sánchez es el listón. Los precedentes de Cristina Cifuentes y hace 48 horas... De la ex ministra de sanidad, Carmen Montón.

Alguien me dijo anoche --me llegan tantos memes y tantos chistes que ya no sé quién dice qué-- que ahora sólo falta un vídeo de Sánchez en un supermercado, hace años claro, robando unas cremas.

Recuerda… Evangelio según San Sateo..."Quien a hierro mata... a hierro muere".

Otro ángulo interesante... es la situación de las universidades y/o los chiringuitos. Y es que las universidades son un fiel reflejo de esta nuestra España de las autonomías. Porque se han construido tantas universidades, campus y facultades, como polideportivos y palacios de congresos. O aeropuertos.

Y a más a más... en el mundo de las universidades... las privadas se añadieron a las públicas autonómicas en función del partido de turno. Mira si no el listado de rectores, catedráticos o jefes de departamento. Desde la Camilo José Cela… donde la tesis de Pedro Sánchez... Hasta la complutense de Monedero y Pablo Iglesias, pasando por el chiringuito de los másteres en la rey Juan Carlos o la Universidad de Málaga con ese peazo profesor que se llamaba Íñigo Errejón.

La España de las autonomías... junto a los partidos políticos... y las universidades... Ad hoc. Y así nos luce el pelo.

Otro problema es que el mamoneo este no ha funcionado así para todo el mundo. No. La política en general y algunos casos, en particular, han disfrutado de cum laudes como quien no quiere la cosa. No hay más que leer algunos fragmentos de la tesis de Sánchez para alucinar en colores

¿Cum laude?... ¿visto lo visto y leído lo leído? No me jorobes…. Con la cantidad de gente que curra, estudia, se sacrifica y paga… para aprobar y sacar adelante su grado.

Esta mañana, en la tertulia de Herrera, Paco Robles utilizó una comparación interesante: "Esto de la tesis del presidente del gobierno es como la pasta de dientes. Una vez que sale del tubo... A ver quién la mete dentro". Dicho de otro modo. ¿Y ahora qué? Porque se habla mucho de comunicación... De gestión de crisis...

Los expertos dicen que los primero que hay que hacer es dar la cara y afrontar la crisis por muy grave que sea. Lo que ocurre es que a ver quién es el guapo que gestiona esto. (Me imagino al tal Iván Redondo... Echando humo por las orejas)... Sin poder decirle al jefe, al presidente del Gobierno... la verdad.

Y esa verdad es que la solución es muy fácil. Que salga. Tesis en mano. De la mano del tal Carlos Ocaña, en rueda de prensa. No por Internet… no. En rueda de prensa.

¿Eso es tener revertir la carga de la prueba y tener que demostrar su inocencia? Pues si. Quizás sea el mundo al revés... Pero ya sé sabe... Quien a hierro mata... A hierro muere.

Y termino… ¿nos estamos pasando?... Puede que nos estemos olvidando de que esto es España y no Alemania... Que nos olvidemos de que este es el país del Lazarillo de Tormes.

Mientras tanto… conviene recordar un audio. Basta con releer el Evangelio según San Mateo y con tirar de fonoteca. ¿Te acuerdas de aquel debate entre el candidato Pedro Sánchez y el presidente Rajoy?