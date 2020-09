Expósito: "Iglesias no es la persona a la que contar materias sensibles, bien por bocazas, o por chavista"

El presidente del Gobierno reconoció en TVE que no le dijo ni "mu" a Pablo Iglesias sobre la fusión de CaixaBank y Bankia porque es un tema "muy sensible". Recuerda, en TVE. Hoy le ha contraprogramado Pablo Iglesias en la Ser... (por eso de las entrevistas en territorio hostil). Cada vez que Sánchez le suelta un mandoble, el líder del Supremo responde con una entrevista. Así de descarada es la estrategia y así de cutre.

Más allá de las puñaladas traperas. Más allá de las mentiras de uno y el cinismo del otro... se certifica que no se soportan. No hace falta ser un genio para deducir que Pedro no se fía nada de Pablo... y que Pablo no se fía nada de Pedro. ¡Menuda cohesión! ¡Vaya dos patas para un banco!