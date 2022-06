Expósito: "¿No habíamos quedado en que se habían acabado para siempre las mayorías absolutas?"

Tras la pasada de Juanma Moreno Bonilla en las elecciones andaluzas hechas mil y una valoraciones. Lo primero que me vino a la cabeza anoche en Sevilla fue la famosa pregunta que se hace Robert Redford en la película "El candidato", al final, nada más ganar las elecciones: ¿Te acuerdas? Pues eso ¿Y ahora qué?

1.- Moreno Bonilla lo dijo al terminar su comparecencia el domingo por la noche en el cuartel general del PP: "A Trabajar, a trabajar y a trabajar".

2.- Me da a mi que, en lo personal, debe ser muy difícil gestionar una victoria así. Esta mañana, cuando nos hemos saludado, Juanma me ha dicho una cosa: "Humildad, Expósito, humildad". Eso es lo que decían nuestros padres (que ya no están) al ver un triunfo viniendo, como venía de absolutamente NADA.

3.- Mira qué datos me pasa mi colega Ricardo Sánchez dio tres mítines en esta campaña andaluza:

En Sevilla el PP logra 140.000 votos y el PSOE 82.000. En Cártama, el PP consigue 4.600 votos y el PSOE 2.200. Y en Cuevas de Almanzora (Almería) PP 2.200 y el PSOE 1.600 votos.

4.- De vuelta a lo personal ¿Te imaginas cuántas pelotas le van a salir, desde ya, a Juanma Moreno Bonilla ? ¿Cómo asimilar la corte de chupópteros y correveidiles ? ¿Cómo conseguir esa humildad, ese autocontrol y que no se te suba a la cabeza el inmenso éxito?

5.- Clave interesante: La gente vota por cosas muy lógicas. Y como reacción: se vota por el Falcon, por los homenajes a etarras, por los indultos del procés, por los escupitajos de Rufián, por el casoplón de Galapagar, por las medias tintas ante Putin, por los anti OTAN.

Por Argelia, por el ridículo ante Joe Biden, y por el miedo al futuro.