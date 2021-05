Ángel Expósito: "Estamos en 5 millones de parados y los ERTE estancados"

Por favor, ¿Hay alguien a los mandos de esta España nuestra? Además de presentar los planes para el 2050 y de redactar discursos con frases hechas y huecas, ¿hay alguien en el control?

No se llega a un acuerdo con los agentes sociales para prorrogar los ERTE; se buscan excusas desesperadamente para indultar a los presos del procés; asistimos a una crisis política y diplomática con Marruecos que no se recordaba desde la marcha verde; el Consejo de Ministros es un carajal insoportable que se debate entre la propaganda y unas herederas del macho alfa que no se han visto en otra.