La Linterna (25/08/2021) de 20:00-21:00: "Tras el 31 de agosto empiezará de verdad el régimen talibán"

Aquello no es la Edad Media. No. Es mucho peor. Son peores que los animales. No existen calificativos para enmarcar a esas bestias. No son comparables con nada. La desvergüenza de quienes les reconocen minimamente es repugnante. Les retrata. Como me parecen repugnante las medias tintas y los silencios. Silencios entre cómplices y cobardes. No sé... no quedan palabras. Los talibanes van a implantar todo su espanto... con un horror inimaginable... y lo van a hacer (lo están haciendo ya) sin periodistas. Me detengo un minuto en este hecho. Por primera vez que yo recuerde vamos a asistir (estamos asistiendo) a un infierno sin que nadie nos lo cuente desde dentro. Allí ni están, ni van a estar, Mikel Ayestarán, Hernán Zin, Enrique Serbeto, Gervasio Sánchez... Pampliega o Xavi Aldecoa. En Afganistán no vamos a poder empotrarnos con misioneros o con nuestras monjas, no habrá soldados ni diplomáticos... no podremos encender allí La Linterna en muuuchos años. Si entras... no sales. Y reivindico ese periodismo... imposible. Apenas estamos reparando en ello: Nadie nos va a contar qué pasa allí. No vamos a ver (ni estamos viendo) las lapidaciones y los ahorcamientos. Nos van a enviar ellos mismos... los talibanes nos mandarán píldoritas y vídeos con sus atrocidades a modo de cacahuetes. Pero no sabremos la verdad del pánico porque no tendremos un micrófono allí, ni una crónica libre o un cámara valiente.