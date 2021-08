La Linterna (09/08/2021) de 21:00-22:00: "Si no hacemos nada al respecto, el futuro no pinta nada bien"

Es una de las noticias del día... La dura advertencia del grupo de expertos sobre el avance del cambio climático. En el informe del IPCC, más de 200 autores de 66 países han dejado claro que si no hacemos nada al respecto, el futuro no pinta nada bien... Y han llegado a la conclusión de que nosotros – el ser humano – somos los culpables del calentamiento del planeta... Entre las consecuencias directas... serán cada vez más frecuentes los fenómenos meteorológicos extremos... como la ola de calor que estamos viviendo ahora mismo. Pero también seguiremos viendo inundaciones, nevadas, o incendios muy graves.La principal razón de este aumento del cambio climático es la emisión, por nuestra parte, de gases de efecto invernadero, que desde 2011 no ha dejado de aumentar. Si no hacemos nada por frenarlo, con el ritmo actual de emisiones, la temperatura global subirá 2,7 grados a finales de siglo.